Regata Snipe Match Race será realizada pela primeira vez em São Pedro Crédito: Marcos Salles/Divulgação

Um novo circuito para a prática de vela em Vitória. Pela primeira vez, São Pedro será palco da Regata Snipe Match Race, marcada para o dia 11 de maio, das 10h às 14h, na nova orla da cidade. Já pensando nas próximas edições, o campeonato terá um troféu itinerante, cujo vencedor precisa manter o primeiro lugar para permanecer com a posse sobre ele. Nesta segunda-feira (29) foi anunciada não só a competição, mas o projeto de unificar a Capital através da prática do esporte.

"Nossa ideia é sair da Praia de Camburi, passar pelo canal, por Andorinhas, chegar em Mangue Seco e de lá à Grande São Pedro. Com esse evento, queremos que seja solidificado o conhecimento das pessoas sobre o bairro de São Pedro, que merece muitos investimentos, tem um povo ordeiro, pacífico e que quer praticar esporte", diz o prefeito Lorenzo Pazolini.

Renato Avelar, diretor da Vela do Iate Clube também destaca a importância de compreender como forma de inclusão social e valorizar a beleza de Vitória para além dos muros do Ices, e, assim, conquistar mais velejadores e um olhar especial para a capital capixaba como polo da Vela.

"É uma questão de trazer para perto. A vela é praticada longe, em alto mar e as pessoas não entendem nada que está acontecendo ali. O propósito é fazer com que qualquer pessoa possa olhar e entender o que acontecendo. Além disso, o barco a vela é um esporte que exige dedicação. Tem que cuidar do barco, tem que tirar o barco da garagem, lavar, guardar, ter comprometimento. Muita gente tem dificuldade de arrumar tripulante, por exemplo". Ele prossegue dizendo, sobre a esperança de fazer a Capital Capixaba núcleo do esporte.

"Vitória é a cidade do Brasil que tem a maior vocação para prática de esporte do barco a vela. Não só pelas suas características geoclimáticas, mas logísticas aqui dentro do Brasil. É uma cidade que tem equipamento urbano, segurança, beleza. Tem várias raias que são locais para competição, além de rede de hoteleira e aeroporto... Podemos, sim, nos transformar no principal hub de desenvolvimento da vela das competições de alto nível do Brasil".

Projeto Vitória de Frente para o Mar

Sobre o Projeto Vitória de Frente para o Mar, do qual o campeonato faz parte, Pazolini diz que o poder público está fazendo a sua parte para entrega ainda este ano as reformas da orla. "Temos toda a infraestrutura praticamente pronta, com mais de 80% em ponto de entrega. Queremos fazer uma pré-inauguração e abrir com chave de ouro a competição de esporte e também dando oportunidade da comunidade de São Pedro empreender".

Segundo o Secretário de Esportes e Lazer Rodrigo Ronchi, a ideia é fazer popular um esporte tido como de elite. "A vela aparentemente tem esse caráter elitista, mas pelo contrário. Nossa ideia é que seja haja uma valorização de uma prova que é muito visual. Levando para Ilha das Caieiras a gente tem uma ideia de dar ainda mais popularidade estratégica e através dos clubes sociais Saldanha da Gama e Álvares Cabral, além da Federação de Remo. A ideia é abrir vagas para a comunidade e lapidação de atletas visando o alto rendimento - ainda que esta não seja algo que caiba à gestão municipal. Queremos trazer destaque a essas pessoas das comunidades".