Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Ronaldo vende SAF do Cruzeiro para dono de rede de supermercados, diz portal
Reviravolta

Ronaldo vende SAF do Cruzeiro para dono de rede de supermercados, diz portal

Segundo o No Ataque, Pedro Lourenço deve assumir a gerência do clube mineiro nos próximos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2024 às 19:05

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 19:05

Ronaldo Fenômeno, proprietário do Cruzeiro
Ronaldo Fenômeno é proprietário do Cruzeiro desde o início de 2022 Crédito: Staff Images/Cruzeiro
Reviravolta no Cruzeiro. Segundo o portal de notícias No Ataque, Ronaldo Fenômeno acertou a venda dos direitos econômicos da SAF do clube para Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH. O acordo foi acertado neste sábado (27) e deve ser oficializado na próxima segunda-feira (29).
Caso isso ocorra, o novo dono da SAF deve assumir o controle de forma gradual. No contrato da Sociedade Anonima, existe uma cláusula de proteção para a associação civil, assinada por Ronaldo no ato da compra de 90% do clube, que diz que ele não poderia ceder o controle durante 60 meses, ou até alcançar os R$ 350 milhões de investimentos combinados no acordo. 
Enquanto isso, o dono da rede varejista deve assumir o controle minoritário da SAF, até poder controlar o clube de forma integral. O empresário teria interesse em acertar a compra nas mesmas bases de valor do acordo feito por Ronaldo. Na época, o ex-atacante acertou a compra por R$400 milhões. 

Veja Também

Vasco é goleado pelo Criciúma e Ramón Díaz é demitido

Cartola: confira dicas para a escalação da 4ª rodada do Brasileirão

Estátua de Daniel Alves deve ser recolhida de Juazeiro, recomenda MP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Minas Gerais Venda supermercados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados