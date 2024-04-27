Ronaldo vende SAF do Cruzeiro para dono de rede de supermercados, diz portal

Reviravolta no Cruzeiro. Segundo o portal de notícias No Ataque, Ronaldo Fenômeno acertou a venda dos direitos econômicos da SAF do clube para Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH. O acordo foi acertado neste sábado (27) e deve ser oficializado na próxima segunda-feira (29).
Caso isso ocorra, o novo dono da SAF deve assumir o controle de forma gradual. No contrato da Sociedade Anonima, existe uma cláusula de proteção para a associação civil, assinada por Ronaldo no ato da compra de 90% do clube, que diz que ele não poderia ceder o controle durante 60 meses, ou até alcançar os R$ 350 milhões de investimentos combinados no acordo.
Enquanto isso, o dono da rede varejista deve assumir o controle minoritário da SAF, até poder controlar o clube de forma integral. O empresário teria interesse em acertar a compra nas mesmas bases de valor do acordo feito por Ronaldo. Na época, o ex-atacante acertou a compra por R$400 milhões.