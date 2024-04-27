Ronaldo vende SAF do Cruzeiro para dono de rede de supermercados, diz portal

Ronaldo Fenômeno é proprietário do Cruzeiro desde o início de 2022 Crédito: Staff Images/Cruzeiro

Reviravolta no Cruzeiro. Segundo o portal de notícias No Ataque, Ronaldo Fenômeno acertou a venda dos direitos econômicos da SAF do clube para Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH. O acordo foi acertado neste sábado (27) e deve ser oficializado na próxima segunda-feira (29).

Caso isso ocorra, o novo dono da SAF deve assumir o controle de forma gradual. No contrato da Sociedade Anonima, existe uma cláusula de proteção para a associação civil, assinada por Ronaldo no ato da compra de 90% do clube, que diz que ele não poderia ceder o controle durante 60 meses, ou até alcançar os R$ 350 milhões de investimentos combinados no acordo.