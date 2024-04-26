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Dicas do Cartola

Cartola: confira dicas para a escalação da 4ª rodada do Brasileirão

Programa mais amado do cartoleiro capixaba está com tudo em 2024 para te dar dicas sobre quem escalar para mitar na rodada
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

26 abr 2024 às 18:57

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 18:57

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