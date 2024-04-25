"Quero dias melhores ao America", diz o jogador e presidente Romário

Romário é presidente do America-RJ e voltará a jogar pelo clube Crédito: Arthur Lyrio

O hino do America já diz que a cor do pavilhão é a mesma do coração. Esse foi o clima da coletiva do Alvirrubro Carioca, realizada na quinta-feira (25), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e que contou com a presença de A Gazeta.

Tentando reestruturar-se de uma grave crise financeira que se estende há muitos anos e quase inviabilizou a subsistência do clube e que lhe valeu, inclusive, a perda da sede clássica no bairro da Tijuca, o America hoje é presidido pelo craque Romário, que é cria do clube. O time disputará a segunda divisão do Campeonato Carioca, a série A2.

O vínculo de Romário com o time é tão profundo que ele anunciou a volta aos gramados, aos 58 anos. Será o jogador brasileiro mais velho a voltar a campo e o primeiro a conciliar a carreira no esporte com o mandato no Senado Federal, posto que ocupa desde 2015.

"No Senado tenho que estar terça, quarta-feiras o dia todo e quinta a metade do dia. Os jogos do America serão aos sábados e a tendência é treinar duas a três vezes na semana. Além deles, na segunda e sexta com certeza e quinta se der tempo, se não bater com os dias do Senado. Não me atrapalha em nada o meu trabalho que faço há 13 anos, quem me acompanha vê que é sério e dedicado a causas importantes como doenças raras, educação e saúde e continuarei trabalhando sério e querendo melhorar a vida das pessoas "

"Não vou jogar nenhum campeonato. Não tenho condição física para isso, mas a tendência é eu ir treinando até a estreia dia 18/05 e ver como vai acontecer pouco a pouco. Continuo não gostando de treinar, não posso mais deixar de fazer, pois que sou presidente do clube e quero dar o exemplo ao meu filho. " Romário - Presidente e jogador do America-RJ

Parceria com o filho Romarinho

Além do Baixinho, o America trará outro atleta ligado à família do presidente. Trata-se do filho do atleta, Romarinho. Com 30 anos de idade e uma carreira marcada por passagens por clubes como Vasco, Macaé, Joinville e Figueirense. A estreia de no América, é a forma de fazer uma homenagem ao avô, Edevair, torcedor americano. E, além disso, poder jogar profissionalmente com o pai, que quando se retirou dos gramados, o rapaz tinha 15 anos.

No último jogo treino do America, no sábado (20), contra o Santa Cruz, da Série C Estadual, marcou dois gols e deu uma assistência na goleada de 8 a 0 sobre o adversário.

A intenção de Romário é levar o America para a primeira divisão do Carioca e retornar uma ascendente do clube para voltar às competições nacionais. "O America é um grande clube. Quero proporcionar dias melhores ao clube, que tem 120 anos de história, e independente do Romário, o America todos conhecem e o tem no coração e essa força ao time é importante e me emociona".