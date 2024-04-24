Capixaba volta a marcar e lidera artilharia da equipe nos Emirados Árabes

Tem capixaba brilhando no Mundo Árabe. O atacante Álvaro Oliveira marcou o único gol do Al Bataeh na derrota por 3 a 1 para o Al-Nasr na primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos. Com o tento, o jogador agora divide a artilharia da equipe com o atacante Anatole Abang.
Oliveira destacou a boa atuação e os bons números que vem obtendo até aqui na temporada. "Muito feliz por poder marcar mais um gol com a camisa do Al Bataeh. Infelizmente, não foi o resultado que a gente queria, mas enfrentamos um adversário muito difícil, com grandes jogadores e não conseguimos a vitória. Estou muito satisfeito com a temporada que venho fazendo juntamente com os meus companheiros e espero poder seguir ajudando a equipe até o final da competição", disse.
O capixaba é o jogador com a melhor média de gols na temporada, com 0,35 gols por jogo. Além disso, o brasileiro é também o jogador que mais marcou gols que decretaram a vitória da sua equipe.
Restando oito rodadas para o término da competição, o clube ocupa a 7ª posição, com 25 pontos somados. Álvaro avaliou a situação na tabela e o momento do time na competição. "Na temporada passada, o Al Bataeh se livrou do rebaixamento praticamente na última rodada. Agora, nós estamos em uma posição intermediária na tabela, mas com chances de subir ainda mais. Temos dois jogos a menos para algumas equipes que estão na nossa frente. Então, acredito que podemos terminar a competição em uma posição muito boa. Vamos seguir trabalhando forte e buscar somar o maior número de pontos nessas últimas rodadas", concluiu.