Capixaba volta a marcar e lidera artilharia da equipe nos Emirados Árabes

Álvaro Oliveira é um dos principais nomes do Al Bataeh Crédito: Divulgação/Al Bataeh

Tem capixaba brilhando no Mundo Árabe. O atacante Álvaro Oliveira marcou o único gol do Al Bataeh na derrota por 3 a 1 para o Al-Nasr na primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos. Com o tento, o jogador agora divide a artilharia da equipe com o atacante Anatole Abang.

Oliveira destacou a boa atuação e os bons números que vem obtendo até aqui na temporada. "Muito feliz por poder marcar mais um gol com a camisa do Al Bataeh. Infelizmente, não foi o resultado que a gente queria, mas enfrentamos um adversário muito difícil, com grandes jogadores e não conseguimos a vitória. Estou muito satisfeito com a temporada que venho fazendo juntamente com os meus companheiros e espero poder seguir ajudando a equipe até o final da competição", disse.

O capixaba é o jogador com a melhor média de gols na temporada, com 0,35 gols por jogo. Além disso, o brasileiro é também o jogador que mais marcou gols que decretaram a vitória da sua equipe.