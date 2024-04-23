Alô, tricolores. O primeiro dos dois confrontos do Fluminense no Kleber Andrade, em Cariacica, já está com os ingressos à venda. A partida diante do Sampaio Corrêa está marcada para o 1 de maio (quarta-feira), às 16h, no feriado do Dia do Trabalhador. As entradas custam a partir de R$ 113,85 (meia-entrada, com taxas inclusas). As entradas estão disponíveis no site Bilheteria Digital.
SAMPAIO CORRÊA X FLUMINENSE:
- Local: Kleber Andrade (Cariacica)
- Horário: 16h
- Data: 01/05/2024
- Valores: R$ 113,85 (meia-entrada, com taxa) e R$ 227,70 (inteira, com taxas)
Além do duelo pela Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo no Klebão no sábado (04), também às 16h, contra o Atlético-MG, em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorrerá no ES porque a polícia do Rio de Janeiro alegou não ter como garantir a segurança do evento devido ao Show da cantora Madonna na mesma data.
Ingressos para Sampaio Corrêa x Fluminense no Kleber Andrade já estão à venda