Ingressos para Sampaio Corrêa x Fluminense no Kleber Andrade já estão à venda

Além do duelo pela Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo no Klebão no sábado (04), também às 16h, contra o Atlético-MG, em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorrerá no ES porque a polícia do Rio de Janeiro alegou não ter como garantir a segurança do evento devido ao Show da cantora Madonna na mesma data.