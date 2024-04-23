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Copa do Brasil

Ingressos para Sampaio Corrêa x Fluminense no Kleber Andrade já estão à venda

Partida acontece no feriado do Dia do Trabalhador (1° de maio), às 16h, pela terceira fase da competição nacional; confira os valores e onde comprar
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 abr 2024 às 14:33

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 14:33

Fluminense e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade
O Fluminense retorna ao Espírito Santo para duas partidas, a primeira delas contra o Sampaio Corrêa Crédito: Ricardo Medeiros
Alô, tricolores. O primeiro dos dois confrontos do Fluminense no Kleber Andrade, em Cariacica, já está com os ingressos à venda. A partida diante do Sampaio Corrêa está marcada para o 1 de maio (quarta-feira), às 16h, no feriado do Dia do Trabalhador. As entradas custam a partir de R$ 113,85 (meia-entrada, com taxas inclusas). As entradas estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

SAMPAIO CORRÊA X FLUMINENSE:

  • Local: Kleber Andrade (Cariacica)
  • Horário: 16h
  • Data: 01/05/2024
  • Valores: R$ 113,85 (meia-entrada, com taxa) e R$ 227,70 (inteira, com taxas)
Além do duelo pela Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo no Klebão no sábado (04), também às 16h, contra o Atlético-MG, em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorrerá no ES porque a polícia do Rio de Janeiro alegou não ter como garantir a segurança do evento devido ao Show da cantora Madonna na mesma data.
Ingressos para Sampaio Corrêa x Fluminense no Kleber Andrade já estão à venda

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