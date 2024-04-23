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Punidos

Fluminense afasta John Kennedy e mais três após 'atos de indisciplina'

Atletas do Tricolor das Laranjeiras vão ficar de fora das próximas partidas por conta de episódios ocorridos na concentração para o jogo contra o Vasco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2024 às 16:31

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 16:31

Jhon Kennedy, do Fluminense
Jhon Kennedy, do Fluminense, é um dos afastados pelo clube Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O Fluminense informou, na manhã desta terça-feira (23), que John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados após 'atos de indisciplina'. Eles vão ser desfalques nas próximas partidas.
Os atos aconteceram na concentração para o jogo contra o Vasco, segundo nota. O time tricolor enfrentou o rival cruz-maltino no sábado, no Maracanã, pelo Brasileiro, e venceu por 2 a 1.
Os jogadores estão fora dos dois próximos jogos do Fluminense. Eles não vão viajar para a partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, e contra o Corinthians, em São Paulo, pelo Brasileiro.
A equipe de Fernando Diniz enfrenta o Cerro na quinta-feira. O time lidera o Grupo A, com quatro pontos. Colo Colo e Cerro, com três, e Allianza Lima, com um, completam a chave.

Veja nota do Fluminense

"Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco e não viajarão nesta terça-feira (23) para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo".

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