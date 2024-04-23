Fluminense afasta John Kennedy e mais três após 'atos de indisciplina'

Jhon Kennedy, do Fluminense, é um dos afastados pelo clube Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O Fluminense informou, na manhã desta terça-feira (23), que John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados após 'atos de indisciplina'. Eles vão ser desfalques nas próximas partidas.

Os atos aconteceram na concentração para o jogo contra o Vasco, segundo nota. O time tricolor enfrentou o rival cruz-maltino no sábado, no Maracanã, pelo Brasileiro, e venceu por 2 a 1.

Os jogadores estão fora dos dois próximos jogos do Fluminense. Eles não vão viajar para a partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, e contra o Corinthians, em São Paulo, pelo Brasileiro.

A equipe de Fernando Diniz enfrenta o Cerro na quinta-feira. O time lidera o Grupo A, com quatro pontos. Colo Colo e Cerro, com três, e Allianza Lima, com um, completam a chave.

Veja nota do Fluminense

Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo. pic.twitter.com/7dUUAv4mx7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 23, 2024