Flamengo sofre na altitude e perde para o Bolívar pela Libertadores

Bolívar venceu o Flamengo e engatou seu terceiro triunfo consecutivo na Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

O Flamengo não resistiu à força do Bolívar na altitude e perdeu seu primeiro jogo na Libertadores 2024, e de quebra viu cair uma invencibilidade de 20 jogos. No estádio Hernando Siles, o time boliviano venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (24), em La Paz. Chico da Costa e Bruno Sávio marcaram os gols do time da casa, enquanto Viña fez para o time comandado pelo técnico Tite.

Com o resultado, o Bolívar segue invicto e com aproveitamento de 100% na Libertadores. O que o deixa na liderança do Grupo E com 9 pontos, já o Rubro-Negro permanece na segunda colocação com quatro pontos. As duas equipes voltam a atuar na competição continental em 15 dias. No dia 7 de março, o Flamengo visita o Palestino, no Chile, e no dia 8, o Bolívar vai à Colômbia para enfrentar o Millonarios.

O Jogo

Com um 1min15 de jogo, o simples modo do Bolívar atuar, repleto de bolas alçadas na área, deu certo. Bruno Sávio cruzou e o brasileiro Francisco da Costa retificou sua fama de artilheiro para abrir o placar para o time boliviano. O Bolívar continuou em cima do Flamengo, que contou com uma bela jogada individual do lateral-esquerdo Viña para empatar já aos quatro minutos.

A partir daí, o domínio territorial foi do Bolívar, enquanto o Flamengo buscava guardar forças, receoso com os efeitos da altitude de 3.600 metros de La Paz.

A presença do ataque boliviano na área rubro-negra foi constante e de tanto tentar o segundo gol só não saiu porque o goleiro Rossi fez grande defesa em finalização de Pato Rodríguez, aos 25 minutos. Aos poucos o esquema com três zagueiros, seis homens no meio de campo e Bruno Henrique isolado no ataque deixou o Flamengo equilibrado para se defender, deixando pouco espaço para a criação do Bolívar.

Aos 36, uma desatenção da zaga do Flamengo quase foi aproveitada por Bruno Sávio. Dois minutos depois a resposta da equipe brasileira. Viña cruzou da esquerda e Bruno Henrique, a um passo do gol, cabeceou a trave ao invés da bola e perdeu grande chance de virar o placar.

Os times buscaram o segundo gol até o final do primeiro tempo. Francisco da Costa por pouco não colocou o Bolívar mais uma vez à frente, em chute perigoso. O Flamengo também teve boa chance em cabeça de David Luiz nos acréscimos.

O Bolívar voltou para o segundo tempo com intensidade maior nas bolas aéreas. Aos quatro minutos, Bruno Sávio chegou a marcar o segundo gol, mas o árbitro marcou falta do atacante. Aos seis, mais uma vez Bruno Sávio, mas desta vez a cabeçada foi para fora

O Bolívar continuou mais perigoso e, aos 13, Francisco da Costa, em jogada individual, por pouco não fez o segundo gol do time boliviano. De tanto tentar, saiu o segundo gol do Bolívar. Mas em um contra-ataque, fato raro na partida. Bruno Sávio recebeu na meia direita e acertou belo chute para fazer 2 a 1, aos 16 minutos.