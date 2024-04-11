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Liga A Gazeta 2024 já está disponível no Cartola

Brasileirão está chegando e com ele a melhor liga do maior fantasy game do país. Editoria de esportes de A Gazeta vai produzir conteúdos especiais e enviar aos cartoleiros no grupo de Whatsapp e ao fim do torneio, irá premiar o vencedor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2024 às 13:51

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 13:51

É tradição, não é moda! Consolidada no calendário do capixaba amante do futebol, a Liga A Gazeta 2024 vai começar e já está disponível no Cartola. Neste sábado (13) começam as disputas dentro de campo pelo título do Campeonato Brasileiro e você já pode iniciar sua busca pelo título da liga no maior fantasy game do país. E como sempre, o grande campeão irá receber uma premiação especial.
Além disso, a resenha não pode faltar. Os participantes da Liga A Gazeta terão direito a acessar o grupo oficial do torneio. Basta clicar no banner abaixo e começar a interagir com a galera, dar seus pitacos e etc. Tudo que acontece na liga será levado em primeira mão aos participantes do grupo. Conteúdos especiais produzidos pelos estagiários da editoria de Esportes de A Gazeta, informações sobre as rodadas e muito mais.

Como participar?

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola, buscar a Liga A Gazeta 2024, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar.
Critério para ser premiado
  • Morar no Espírito Santo
Como se inscrever na Liga A Gazeta 2024
  1. Criar seu time no Cartola FC (site ou app)
  2. Acesse o menu competições
  3. Na busca, digite Liga A Gazeta 2024
  4. Ao encontrar é só clicar em participar
Liga A Gazeta 2024 no Cartola
Liga A Gazeta 2024 no Cartola Crédito: Reprodução/Cartola
Time montado, agora é só entrar na liga e mostrar que conhece muito do esporte bretão, ouvir as orientações do professor e, se Deus quiser, conquistar o título para garantir a premiação ao fim da temporada!

Atualização

11/04/2024 - 4:00
O nome da liga mudou de Liga Rede Gazeta 2024 para Liga A Gazeta 2024 

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