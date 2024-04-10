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Futebol

Cano desencanta e Fluminense vence o Colo-Colo pela Libertadores

Com o resultado, o Tricolor já assumiu a liderança do Grupo A da competição continental
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 abr 2024 às 23:31

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 23:31

Fluminense venceu o Colo Colo no Maracanã pela Libertadores
Fluminense venceu o Colo Colo no Maracanã pela Libertadores Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Após o título na temporada passada, o reencontro do Fluminense com a torcida em um jogo da copa Libertadores foi com o pé direito. Jogando no Maracanã, venceu por 2 a 1 o Colo-Colo, do Chile, nesta terça-feira (9) e assumiu a liderança do Grupo A.
Isso porque o time carioca foi aos quatro pontos, já que na estreia empatou com o Alianza Lima, no Peru, por 1 a 1. Já o rival vem logo atrás, em segundo, com três. As duas equipes voltam a campo pela Libertadores apenas no final do mês. O Fluminense terá o Cerro Portenõ-PAR, pela frente. Antes, tem o início do Brasileirão.

O Jogo

O Fluminense dominou as jogadas ofensivas do primeiro tempo e não demorou para abrir o placar. Aos quatro minutos, Arias encontrou Marquinhos invadindo a área, pelo lado direito. O atacante recebeu, entrou em diagonal e finalizou colocado, no cantinho do goleiro Cortés, que nada pode fazer.
Do outro lado, o Colo-Colo tinha dificuldade para responder, mas mesmo assim, em um contra-ataque, aos 18, conseguiu deixar tudo igual. Leo Gil cobrou escanteio e Paiva, sozinho, cabeceou para o fundo das redes. Fábio só olhou a bola entrar.
No segundo tempo, não demorou para o Fluminense pular na frente do placar novamente. Aos seis minutos, Marquinhos fez bela jogada pela direita e cruzou para Cano, que superou um zagueiro no ar, e deixou a sua marca de cabeça. O time chileno até chegou a empatar mais uma vez, porém, teve seu gol anulado.
Aos 33 minutos, Zavala bateu de virada, mas a bola pegou levemente no seu braço. Depois de analisar o VAR, o árbitro Jesús Valenzuela invalidou o lance. Nos minutos finais, o clima ainda esquentou após uma discussão mais acalorada entre Teranz e Amor. Mas, mesmo assim, o duelo terminou com a vitória do Fluminense por 2 a 1.

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