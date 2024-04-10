Cano desencanta e Fluminense vence o Colo-Colo pela Libertadores

Fluminense venceu o Colo Colo no Maracanã pela Libertadores Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Após o título na temporada passada, o reencontro do Fluminense com a torcida em um jogo da copa Libertadores foi com o pé direito. Jogando no Maracanã, venceu por 2 a 1 o Colo-Colo, do Chile, nesta terça-feira (9) e assumiu a liderança do Grupo A.

Isso porque o time carioca foi aos quatro pontos, já que na estreia empatou com o Alianza Lima, no Peru, por 1 a 1. Já o rival vem logo atrás, em segundo, com três. As duas equipes voltam a campo pela Libertadores apenas no final do mês. O Fluminense terá o Cerro Portenõ-PAR, pela frente. Antes, tem o início do Brasileirão.

O Jogo

O Fluminense dominou as jogadas ofensivas do primeiro tempo e não demorou para abrir o placar. Aos quatro minutos, Arias encontrou Marquinhos invadindo a área, pelo lado direito. O atacante recebeu, entrou em diagonal e finalizou colocado, no cantinho do goleiro Cortés, que nada pode fazer.

Do outro lado, o Colo-Colo tinha dificuldade para responder, mas mesmo assim, em um contra-ataque, aos 18, conseguiu deixar tudo igual. Leo Gil cobrou escanteio e Paiva, sozinho, cabeceou para o fundo das redes. Fábio só olhou a bola entrar.

No segundo tempo, não demorou para o Fluminense pular na frente do placar novamente. Aos seis minutos, Marquinhos fez bela jogada pela direita e cruzou para Cano, que superou um zagueiro no ar, e deixou a sua marca de cabeça. O time chileno até chegou a empatar mais uma vez, porém, teve seu gol anulado.