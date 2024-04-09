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Entrevista Exclusiva

Técnico do Nova Iguaçu nega não ter se registrado na CBF por falta de dinheiro

Carlos Vitor explicou em entrevista exclusiva para A Gazeta que não oficializou o registro de técnico junto à CBF por conta "da agenda do Brasileirão" e se emocionou com o título de treinador revelação do Carioca: "Vi o Maracanã vendo meu trabalho"
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

09 abr 2024 às 14:00

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 14:00

Carlos Vítor, técnico do NOva Iguaçu
Carlos Vítor, técnico do Nova Iguaçu Crédito: Bernardo Gleizer/NIFC
Eleito o melhor treinador do Campeonato Carioca e tendo o clube que defende chegado à final do torneio, Carlos Vitor foi reverenciado no noite de segunda-feira (08), no Rio de Janeiro, na premiação dos melhores do torneio. À reportagem, Cal - como também é chamado - negou a informação que tem corrido as redes sociais que não tenha se registrado junto à CBF por falta de recursos. 
"Foi por conta da agenda do Brasileirão. Isso acabou virando uma polêmica nas redes sociais. Iniciei o curso da licença A on-line, e depois faria a parte prática. Nesse momento chegou o Brasileirão e me quebrou. Foi difícil conciliar a agenda". 

"Me emociono por que vi o Maracanã conhecendo meu trabalho"

Carlos Vítor recebeu o prêmio de melhor treinador do Carioca e, foi aplaudido, de pé, por todos que estavam presentes. O treinador chegou a ser abordado por um fã e disse a ele que "guardaria na memória tanto a medalha como o abraço do Tite". Ao ser intitulado treinador revelação do ano, ele disse que foi algo que simplesmente me orgulha. "Vejo com muita sabedoria e é muito bom ter o respeito das pessoas e da imprensa. Ficamos felizes por poder mostrar o futebol desta forma ao qual o Nova vem jogando e despertou a alegria de todos".
"Eu moro em Cordovil [subúrbio carioca], mas a minha identidade está em Nova Iguaçu, onde estou há 32 anos. Meu coração é iguaçuano. Meus amigos são de lá, e estou na sinergia do município. Mais que ninguém, sei o quanto depreciam a Baixada Fluminense e fiz questão de exaltar a região através do futebol"
Carlos Vítor  - Técnico do Nova Iguaçu
O planejamento do professor para o segundo semestre é de ir forte para a Série D para ascender à Série C. O treinador revelou com exclusividade para A Gazeta que está renovado com a Laranja Mecânica e que vai direcionar seus esforços para a Série D do Brasileirão. "É importante saltarmos para o cenário nacional e obtermos mais recursos financeiros para a instituição". Ele se emociona ao observar a trajetória e ver até onde chegou. "O Carlos Vítor jovem não imaginava chegar tão longe. Eu trabalho com a verdade. Sonhava com algo assim na minha vida como atleta e depois que aceitei Cristo fui surpreendido de uma forma... [emociona-se]. Estar no Maracanã e ver 75 mil pessoas vendo o clube que eu comando, vendo o meu trabalho é algo muito importante para a minha vida". 

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