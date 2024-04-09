Técnico do Nova Iguaçu nega não ter se registrado na CBF por falta de dinheiro

Carlos Vítor, técnico do Nova Iguaçu Crédito: Bernardo Gleizer/NIFC

Eleito o melhor treinador do Campeonato Carioca e tendo o clube que defende chegado à final do torneio, Carlos Vitor foi reverenciado no noite de segunda-feira (08), no Rio de Janeiro, na premiação dos melhores do torneio. À reportagem, Cal - como também é chamado - negou a informação que tem corrido as redes sociais que não tenha se registrado junto à CBF por falta de recursos.

"Foi por conta da agenda do Brasileirão. Isso acabou virando uma polêmica nas redes sociais. Iniciei o curso da licença A on-line, e depois faria a parte prática. Nesse momento chegou o Brasileirão e me quebrou. Foi difícil conciliar a agenda".

"Me emociono por que vi o Maracanã conhecendo meu trabalho"

Carlos Vítor recebeu o prêmio de melhor treinador do Carioca e, foi aplaudido, de pé, por todos que estavam presentes. O treinador chegou a ser abordado por um fã e disse a ele que "guardaria na memória tanto a medalha como o abraço do Tite". Ao ser intitulado treinador revelação do ano, ele disse que foi algo que simplesmente me orgulha. "Vejo com muita sabedoria e é muito bom ter o respeito das pessoas e da imprensa. Ficamos felizes por poder mostrar o futebol desta forma ao qual o Nova vem jogando e despertou a alegria de todos".

"Eu moro em Cordovil [subúrbio carioca], mas a minha identidade está em Nova Iguaçu, onde estou há 32 anos. Meu coração é iguaçuano. Meus amigos são de lá, e estou na sinergia do município. Mais que ninguém, sei o quanto depreciam a Baixada Fluminense e fiz questão de exaltar a região através do futebol" Carlos Vítor - Técnico do Nova Iguaçu