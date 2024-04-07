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Campeão Carioca

Capixabas comemoram o título do Flamengo em bares de Vitória

Clube da Gávea conquistou seu  38° título carioca com a vitória sobre o Nova Iguaçu. Torcedores se reuniram no Triângulo para comemorar a vitória rubro-negra
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

07 abr 2024 às 20:26

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 20:26

Capixabas se reúnem no Triângulo para comemorar vitória do Flamengo pelo Campeonato Carioca
Capixabas se reúnem no Triângulo para comemorar vitória do Flamengo pelo Campeonato Carioca Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta
Campeão do Carioca 2024 após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0 na noite deste domingo (7), o Flamengo fez a festa de milhões de seus torcedores espalhados pelo país. E em Vitória não foi diferente. Na região do Triângulo, muitos capixabas flamenguistas se reuniram para comemorarem a conquista rubro-negra.
O casal Ronney Kazik e Lorena Gonçalves eram um dos que comemoravam a vitória do Flamengo. Este é um dos jogos que eles fizeram questão de acompanhar juntos, especialmente por ser uma final, mas o futuro do time também já está na cabeça do casal. "Todos os jogos a gente faz questão de assistir. Ou em barzinho, ou em casa, mas sempre acompanhando as vitórias do Flamengo". Para o rapaz, a expectativa para a temporada 2024 do Fla é boa. "O time está mais estável e o treinador é competente. Mesmo no Cariocão o time já veio com a vitória certa e não teve muita dificuldade. Agora é focar na Libertadores", disse Kazik. 
Ronney Kazik e Lorena Gonçalves são capixabas torcedores do Flamengo. Ele de Vitória, ela de Cariacica
Ronney Kazik e Lorena Gonçalves são capixabas torcedores do Flamengo. Ele de Vitória, ela de Cariacica Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta
A previsão para a temporada 2024 do Flamengo também é otimista para Bernardo Capas, empresário. Para ele, este é um ano que será melhor que a de 2023. "O ano passado foi ruim. Neste ano a gente tem três competições - Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiros - quatro com o Carioca. Reconheço que não dá para ganhar tudo, mas o ideal é chegar numa Libertadores, por exemplo, e não passar vergonha". Os jogadores nos quais Bernardo aposta são Pedro e Cebolinha e ele aguarda o retorno de Gabigol, suspenso por conta do antidoping. Para ele os cotados ao título são Palmeiras e o próprio Flamengo. 
Além deles, um grupo de amigos de várias partes do Espírito Santo se encontrou especialmente para ver o jogo. Um deles, munido do cavalinho do Flamengo, com bandeira e uniforme, de Vila Velha, Lucas Brito, engenheiro civil, disse que o Flamengo vai ganhar tudo para 2024. "Cariocão foi só o começo". Entre os amigos, dois infiltrados. Um cruzeirense, que era o motorista da rodada, e Elias Pereira, baiano e, oficialmente, sem time "Torço pelo time que tem cerveja! Hoje eu sou Flamengo", disse. 
Turma de amigos se encontra em Vitória para torcer pelo Fla
Turma de amigos de Serra, Viana Vila Velha e Vitória se encontraram em Vitória para torcer pelo Fla Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta
O Rubro-Negro volta agora sua atenções para a Libertadores. Na próxima quarta-feira (10), o time comandado pelo técnico Tite encara o Palestino em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental.

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