Capixabas comemoram o título do Flamengo em bares de Vitória

Capixabas se reúnem no Triângulo para comemorar vitória do Flamengo pelo Campeonato Carioca Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta

O casal Ronney Kazik e Lorena Gonçalves eram um dos que comemoravam a vitória do Flamengo. Este é um dos jogos que eles fizeram questão de acompanhar juntos, especialmente por ser uma final, mas o futuro do time também já está na cabeça do casal. "Todos os jogos a gente faz questão de assistir. Ou em barzinho, ou em casa, mas sempre acompanhando as vitórias do Flamengo". Para o rapaz, a expectativa para a temporada 2024 do Fla é boa. "O time está mais estável e o treinador é competente. Mesmo no Cariocão o time já veio com a vitória certa e não teve muita dificuldade. Agora é focar na Libertadores", disse Kazik.

Ronney Kazik e Lorena Gonçalves são capixabas torcedores do Flamengo. Ele de Vitória, ela de Cariacica Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta

A previsão para a temporada 2024 do Flamengo também é otimista para Bernardo Capas, empresário. Para ele, este é um ano que será melhor que a de 2023. "O ano passado foi ruim. Neste ano a gente tem três competições - Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiros - quatro com o Carioca. Reconheço que não dá para ganhar tudo, mas o ideal é chegar numa Libertadores, por exemplo, e não passar vergonha". Os jogadores nos quais Bernardo aposta são Pedro e Cebolinha e ele aguarda o retorno de Gabigol, suspenso por conta do antidoping. Para ele os cotados ao título são Palmeiras e o próprio Flamengo.

Além deles, um grupo de amigos de várias partes do Espírito Santo se encontrou especialmente para ver o jogo. Um deles, munido do cavalinho do Flamengo, com bandeira e uniforme, de Vila Velha, Lucas Brito, engenheiro civil, disse que o Flamengo vai ganhar tudo para 2024. "Cariocão foi só o começo". Entre os amigos, dois infiltrados. Um cruzeirense, que era o motorista da rodada, e Elias Pereira, baiano e, oficialmente, sem time "Torço pelo time que tem cerveja! Hoje eu sou Flamengo", disse.

Turma de amigos de Serra, Viana Vila Velha e Vitória se encontraram em Vitória para torcer pelo Fla Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta