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Campeão!

Flamengo vence o Nova Iguaçu e conquista seu 38° título carioca

Sem sofrer sustos, Rubro-Negro superou o Nova Iguaçu pela segunda vez, fez 4 a 0 no agregado e faturou mais uma taça para a galeria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2024 às 18:59

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 18:59

Bruno Henrique marcou um lindo gol na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu
Bruno Henrique marcou um lindo gol na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
O Flamengo é campeão carioca! O Rubro-Negro derrotou o Nova Iguaçu por 1 a 0 na noite deste domingo (7), no Maracanã, acumulou 4 a 0 no placar agregado e não deu chance para a zebra. Bruno Henrique marcou o gol da vitória e fez a festa de milhares de flamenguistas que compareceram ao estádio. O Flamengo segue sendo o maior campeão carioca. O clube volta a conquistar um título depois de dois anos perdendo na decisão e chega aos 38 no total. O Fluminense, em segundo, tem 33. 
O Flamengo termina o Campeonato Carioca com apenas um gol sofrido. Sob o comando de Tite, o time sequer foi vazado. O Nova Iguaçu, ainda na Taça Guanabara e contra o time alternativo, foi responsável pelo único gol contra. O rubro-negro também teve o melhor ataque da competição, com 28 gols marcados.
O Rubro-Negro agora volta suas atenções para a Libertadores. Na próxima quarta-feira (10), o time comandado pelo técnico Tite encara o Palestino em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental. O Nova Iguaçu aguarda a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no final deste mês diante do Democrata.

O Jogo

O Nova Iguaçu tentou ficar no campo de ataque nos primeiros minutos da partida para arriscar. Ousado e precisando marcar gols, o time da Baixada foi mais perigoso no contexto geral do primeiro tempo, mas os 45 minutos iniciais deixaram a desejar para ambos. 
O técnico Carlos Vitor teve uma baixa importante: herói na semifinal contra o Vasco, Bill sentiu aos oito minutos e tentou voltar duas vezes, mas não aguentou ficar e precisou ser substituído. Ele já havia perdido Carlinhos, outro destaque, que sentiu um desconforto na região posterior da coxa direita no aquecimento. 
Pelo outro lado, um Flamengo mais devagar e com maior posse de bola. Pouco criativo, o rubro-negro teve dificuldades de furar a defesa adversária a maior parte do tempo. Com boa vantagem no placar, o time de Tite fez o suficiente para controlar o ritmo de jogo e manter a boa vantagem. Só nos minutos finais o rubro-negro assustou de fato e teve boas chances de abrir o placar. 
O Flamengo começou mais perigoso o segundo tempo e aproveitou o lado esquerdo. Cebolinha logo colocou uma bola na trave e o time parecia mais conectado, dificultando a saída de bola do adversário com a marcação mais alta. Foram algumas boas chances que levantaram a torcida. Os rubro-negros também celebraram muito a entrada de Bruno Henrique, pedido em coro instantes antes de ser chamado por Tite. 
O segundo tempo acabou sendo mais tranquilo que o primeiro para o Fla. O Nova Iguaçu perdeu Marllon também lesionado e teve problemas para ficar com a bola no pé e se arriscar. Enquanto isso, Tite tirou Arrascaeta e Cebolinha para descansar os dois e pensar na Libertadores. Bruno Henrique marcou o dele em lindo chute de esquerda pouco depois de entrar para deixar tudo ainda mais garantido.

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