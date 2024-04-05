Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Artur Jorge, ex-Braga, é o novo treinador do Botafogo
Comandante

Artur Jorge, ex-Braga, é o novo treinador do Botafogo

Português de 52 anos deixa o futebol europeu para assumir o Alvinegro Carioca em um contrato de dois anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 abr 2024 às 17:11

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 17:11

Artur Jorge deixa o Braga na quarta colocação do Campeonato Português
Artur Jorge deixa o Braga na quarta colocação do Campeonato Português Crédito: SC Braga/Divulgação
O Botafogo anunciou, de forma oficial, a contratação do técnico português Artur Jorge. O clube divulgou o acerto com postagem em suas redes sociais nesta sexta-feira. O treinador definiu um contrato de duas temporadas.
Na capa do site oficial, o clube carioca estampou a manchete "BEM-VINDO, ARTUR JORGE". Logo abaixo, o departamento de comunicação usou uma tarja com a inscrição "TREINADOR ESCOLHIDO "
O novo comandante chega ao clube em um momento conturbado. O time, que vinha sendo comandado pelo interino Fábio Matias, amargou uma derrota de 3 a 1 em sua estreia na fase de grupos da Libertadores, diante do Junior Barranquilla, no Engenhão.
Junto com o novo treinador, chegam os assistentes Franclim Carvalho e João Cardoso, além do analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes.
Artur Jorge estava à frente do Braga e só deixou o clube após o compromisso diante do Portimonense, que aconteceu nesta segunda-feira. Atualmente, o Braga ocupa a quarta colocação no Campeonato Português. A negociação vinha sendo tratada diretamente com John Textor, dono da SAF do Botafogo.

Veja Também

Dos 52 clubes finalistas em Estaduais, apenas 5 possuem técnicos negros

Globo confirma saída do narrador Milton Leite após Olimpíadas de Paris

Capixaba, lateral Luiz Henrique é contratado pelo Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

braga Futebol Europa botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados