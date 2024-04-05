Artur Jorge, ex-Braga, é o novo treinador do Botafogo

Artur Jorge deixa o Braga na quarta colocação do Campeonato Português Crédito: SC Braga/Divulgação

O Botafogo anunciou, de forma oficial, a contratação do técnico português Artur Jorge. O clube divulgou o acerto com postagem em suas redes sociais nesta sexta-feira. O treinador definiu um contrato de duas temporadas.

Bem-vindo, professor! ⚽️??



Artur Jorge é o novo técnico do Botafogo! Clube e profissional assinaram contrato até o fim de 2025. ✍? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/nARzKKn4pG — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 5, 2024

Na capa do site oficial, o clube carioca estampou a manchete "BEM-VINDO, ARTUR JORGE". Logo abaixo, o departamento de comunicação usou uma tarja com a inscrição "TREINADOR ESCOLHIDO "

O novo comandante chega ao clube em um momento conturbado. O time, que vinha sendo comandado pelo interino Fábio Matias, amargou uma derrota de 3 a 1 em sua estreia na fase de grupos da Libertadores, diante do Junior Barranquilla, no Engenhão.

Junto com o novo treinador, chegam os assistentes Franclim Carvalho e João Cardoso, além do analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes.