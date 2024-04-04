Capixaba, lateral Luiz Henrique é contratado pelo Vasco

O lateral-esquerdo Luiz Henrique, de 18 anos, que estava no Juventude, acertou com Vasco. O jovem capixaba assinou com o cruzmaltino até 2026, após se destacar na base do Jaconero. Polivalente, Luiz Henrique se destacou jogando pela lateral-esquerda, meia e atacante, não demorando a ser observado pelo Vasco e sendo levado a São Januário.
O jovem falou da expectativa de jogar e disputar posições na equipe titular. Após boa passagem pelo Juventude, o garoto falou da experiência adquirida no alviverde gaúcho.
"Participei de muitas competições e tive uma grande evolução. Agora é treinar para continuar evoluindo e conquistar meu espaço na equipe. Estou muito feliz e motivado. Agora é manter o foco, continuar treinando para honrar essa camisa. A disputa por posições é normal, o Vasco é muito grande e tenho grandes companheiros de equipe, mas é trabalhar e seguir com mais vontade para conquistar meu lugar de pouco em pouco", disse o lateral capixaba.
Copa Rio Sub-20
Atualmente disputando a Copa Rio Sub-20, o Vasco está com 100% de aproveitamento no torneio, marcando 17 gols, em cinco jogos, sem sofrer nenhum, se classificando para a semifinal. Na fase eliminatória, o Gigante da Colina encara o Botafogo, em partida de ida e volta.