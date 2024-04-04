Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
Destaque

Capixaba, lateral Luiz Henrique é contratado pelo Vasco

Jogador de 18 anos estava na base do Juventude, do Rio Grande do Sul, e vai compor a equipe Sub-20 do Cruzmaltino
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 14:27

Ex-Juventude, Luiz Henrique acerta com o Vasco Sub-20 Crédito: Acervo Pessoal
O lateral-esquerdo Luiz Henrique, de 18 anos, que estava no Juventude, acertou com Vasco. O jovem capixaba assinou com o cruzmaltino até 2026, após se destacar na base do Jaconero. Polivalente, Luiz Henrique se destacou jogando pela lateral-esquerda, meia e atacante, não demorando a ser observado pelo Vasco e sendo levado a São Januário.
O jovem falou da expectativa de jogar e disputar posições na equipe titular. Após boa passagem pelo Juventude, o garoto falou da experiência adquirida no alviverde gaúcho.
"Participei de muitas competições e tive uma grande evolução. Agora é treinar para continuar evoluindo e conquistar meu espaço na equipe. Estou muito feliz e motivado. Agora é manter o foco, continuar treinando para honrar essa camisa. A disputa por posições é normal, o Vasco é muito grande e tenho grandes companheiros de equipe, mas é trabalhar e seguir com mais vontade para conquistar meu lugar de pouco em pouco", disse o lateral capixaba.

Copa Rio Sub-20

Atualmente disputando a Copa Rio Sub-20, o Vasco está com 100% de aproveitamento no torneio, marcando 17 gols, em cinco jogos, sem sofrer nenhum, se classificando para a semifinal. Na fase eliminatória, o Gigante da Colina encara o Botafogo, em partida de ida e volta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Clube vasco da gama Futebol Rio Grande do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados