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Tropeçou

Fluminense joga mal e só empata com o Alianza Lima pela Libertadores

O Tricolor buscou desde o início impor seu toque de bola para ficar com o domínio da partida, mas viu o adversário jogar nos seus erros
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2024 às 23:49

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 23:49

Fluminense foi ao Peru, mas não conseguiu voltar com a vitória
Fluminense foi ao Peru, mas não conseguiu voltar com a vitória Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense vai ter de melhorar bastante seu futebol se quiser defender com êxito o título da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (3), em Lima, no Peru, o time do técnico Fernando Diniz não jogou bem e só empatou, por 1 a 1, com o Alianza Lima, em duelo válido pela Grupo A da principal competição sul-americana
No outro jogo do grupo, o Colo-Colo, no Chile, derrotou o Cerro Porteño, por 1 a 0, gol de Cepeda e assumiu a liderança com três pontos.

O Jogo

Apesar de jogar no campo do adversário, o Fluminense buscou desde o início impor seu toque de bola para ficar com o domínio da partida. Teve êxito neste aspecto, mas não conseguiu levar perigo á meta do goleiro Ángelo Campos.
O Alianza Lima passou a jogar no erro do Fluminense. E ele surgiu aos 19 minutos, quando Felipe Melo errou na saída de bola Serna finalizou fraco e facilitou a defesa de Fábio.
Aos 25, repetição de jogada e com os mesmo protagonistas. Felipe Melo falha em novo passe e Serna manda para o gol para defesa mais complicada de Fábio.
O excesso de confiança do Fluminense fez o time de Fernando Diniz cair na armadilha do Alianza Lima. Aos 34 minutos, em um contra-ataque rápido, Serna foi lançado e desta vez não desperdiçou a oportunidade para abrir o placar.
Mesmo em vantagem no placar, o Alianza Lima 'deixou' o Fluminense ficar com a bola, mas soube se posicionar para buscar os contra-ataques. Waterman e Freytes tiveram chance de aumentar o placar para o time peruano, após falhas da zaga carioca.
O primeiro tempo terminou com o Fluminense com 69% de posse de bola e 327 passes certos, mas sem nenhuma finalização.
Fernando Diniz trocou Thiago Santos por Terans com a intenção de tornar o Fluminense mais agressivo e quase tem seu plano aniquilado antes do primeiro minuto do segundo tempo, quando Waterman perdeu grande oportunidade.
Para piorar a situação do Fluminense, o time pareceu ficar mais exposto ainda aos contra-ataques. Felipe Melo deve de apelar e levar cartão amarelo para parar uma das investidas do Alianza Lima, aos 12 minutos.
Ao perceber que o adversário peruano iria manter a postura de atuar nos contra-ataques, Fernando Diniz tirou Felipe Melo e Marcelo para colocar os atacantes Douglas Costa e Kauã Elias, aos 15 minutos.
Aos 21, uma finalização do Fluminense. Terans cruza e Lelê cabeceia muito fraco. Sem problemas para a defesa de Ángelo Campos. Mas aos 26 veio o empate. Douglas Cosa bateu escanteio para cabeça de Marquinhos: 1 a 1. A parte final do jogo teve as duas equipes em busca do gol da vitória, mas o placar não voltou a ser alterado.

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