Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Globo confirma saída do narrador Milton Leite após Olimpíadas de Paris
Novos rumos

Globo confirma saída do narrador Milton Leite após Olimpíadas de Paris

Aos 65 anos, ele quer se dedicar mais à família e voltou a morar em Jundiaí, no interior de São Paulo. Profissional está há 19 anos na emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2024 às 18:33

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 18:33

Milton Leite é conhecido pelo bordão
Milton Leite é conhecido pelo bordão "Que beleza" Crédito: Divulgação/Globo
Milton Leite vai deixar o Grupo Globo após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, que serão disputados entre o fim de julho e o início de agosto. A notícia foi confirmada pela emissora ao Estadão. Aos 65 anos, ele quer se dedicar mais à família e voltou a morar em Jundiaí, no interior de São Paulo.
"Presença marcante nos grandes momentos do esporte brasileiro, com 34 anos dedicados ao jornalismo esportivo, o narrador Milton Leite procurou a Globo para falar de seu desejo em diminuir seus compromissos profissionais e se dedicar mais à família. O comunicador encerra seu ciclo de 19 anos na empresa após participar dos Jogos Olímpicos de Paris", afirmou a emissora, em nota.
Os rumores de saída de Milton Leite da Globo cresceram desde 2023 e foram reforçados após a contratação de Paulo Andrade, ex-ESPN. Sediado em São Paulo, Milton se dedicou à cobertura das mais diversas modalidades na emissora carioca, onde está há 19 anos.
"Desde o ano passado eu venho conversando com a minha esposa de que talvez fosse o momento de diminuir um pouco o ritmo. O primeiro movimento que fizemos foi de voltar a morar em Jundiaí, depois de 30 anos em São Paulo, para ficar mais perto da nossa família. Procurei a direção do Esporte da Globo no início do ano e disse que queria construir esta saída de forma conjunta, pela linda relação que criamos nestes quase 20 anos juntos", disse Milton.
O narrador indicou os motivos que o fizeram escolher pela despedida após a Olimpíada e ressaltou que sua saída da Globo é preparada com estima e consideração. "Nessa conversa, decidimos que o momento ideal seria nos Jogos Olímpicos, um evento multimodalidade, que eu adoro fazer, e que daria também esse tempo para a empresa se preparar. Este processo está sendo conduzido de uma forma especial, feito com muito carinho, respeito e delicadeza comigo", afirmou o locutor.
Milton Leite começou sua carreira como narrador ainda na extinta TV Jovem Pan, na década de 1990. Em 1995, migrou para a ESPN, onde cobriu as Olimpíadas de Sydney-2000 e Atenas-2004 e a Copa do Mundo de 1998, na França. Por lá, também apresentou o programa Linha de Passe.
Em 2005, ele foi contratado pelo SporTV, canal pelo qual narrou as Copas de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, revezando as principais partidas e finais com Luiz Carlos Júnior. O locutor também narrou grandes conquistas brasileiras nas Olimpíadas de 2008, 2012, 2016 e 2021, como o ouro de Cesar Cielo na natação em Pequim-2008.
Na TV aberta, Milton teve escassas oportunidades. Fez alguns jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e Liga dos Campeões, entre 2010 e 2013. Depois, foi perdendo espaço e ficou mais restrito ao canal fechado da emissora. Milton é amplamente conhecido pelos seus bordões: "Que beleza", "Meu Deus", "Que fase", "Agora eu se consagro", usados especialmente em lances mal executados por jogadores nas partidas de futebol.

Veja Também

Capixaba, lateral Luiz Henrique é contratado pelo Vasco

Textor presta depoimento na Polícia Civil do Rio após declarações polêmicas

Fluminense joga mal e só empata com o Alianza Lima pela Libertadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol paris Rede Globo Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados