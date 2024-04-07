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Campeonato Carioca

Flamengo com a mão na taça, mas ligado para não dar chance ao Nova Iguaçu

Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 3 a 0, mas quer confirmar o título com mais uma boa atuação diante de sua torcida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2024 às 08:00

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 08:00

Flamengo encerrou a preparação para a decisão com um treino tático na manhã de sábado (6)
Flamengo encerrou a preparação para a decisão com um treino tático na manhã de sábado (6) Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Chegou o grande dia! Flamengo e Nova Iguaçu fazem neste domingo (7), o segundo e decisivo jogo da grande final do Campeonato Carioca. A partida acontece às 17h, no Maracanã. O Rubro-Negro está em vantagem já que venceu o Laranjão por 3 a 0 no jogo de ida e só perde o que será o seu 38º título estadual se algo muito diferente do habitual acontecer. 
O Flamengo realizou na manhã deste sábado (6), no Ninho do Urubu, o último treino antes do segundo jogo da final do Carioca. O técnico Tite comandou uma atividade tática para definir os titulares que começarão o duelo diante do time da Baixada. O comandante rubro-negro conta com o retorno de De La Cruz, que acabou ficando de fora da estreia na Libertadores por conta de uma febre.
O meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia, segue o processo de retorno gradual às atividades com o elenco.

Flamengo mira marcas históricas

Com apenas um gol sofrido no Campeonato Carioca, o Rubro-Negro pode igualar um recorde caso conquiste o título sem ser vazado mais uma vez. Até hoje, somente um time foi campeão carioca sofrendo apenas um gol: o Fluminense, em 1911.
Outra marca a se destacar é que o atacante Pedro, artilheiro da competição com 11 gols (três a mais que Carlinhos), está muito próximo de ser o oitavo jogador rubro-negro a atingir o feito no século XXI. A última vez foi em 2022, quando Gabi foi o artilheiro com nove gols. 

Nova Iguaçu tem que fazer o jogo da vida

Já o Nova Iguaçu sabe que o título é uma realidade bem distante. A equipe que já cumpriu excelente papel no Estadual- e encantou o Rio de Janeiro. Um futebol muito bem jogado, que levou o time à final e a arrecadar rendas importantes para um clube que visa o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro como o principal objetivo da temporada. 
Precisando no mínimo vencer por 3 a 0 para levar a decisão para os pênaltis, o técnico Carlos Vitor sabe que a missão é muito difícil. Em entrevista à reportagem de A Gazeta nesta semana para a matéria Dos 52 clubes finalistas em Estaduais, apenas 7 possuem técnicos negros, o comandante do Laranjão disse que ainda há esperança. "Para Deus nada é impossível", afirmou ao repórter Vitor Antunes.

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