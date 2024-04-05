Veja onde assistir às finais dos campeonatos estaduais

Sábado (6)
Ceará x Fortaleza (1° jogo: 0x0)
- Campeonato Cearense
- Horário: 16h40
- Local: Arena Castelão, Fortaleza
- Transmissão: TV Ceará e Canal GOAT
Grêmio x Juventude (1° jogo: 0x0)
- Campeonato Gaúcho
- Horário: 16h30
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- Transmissão: SporTV2 e Premiere
Domingo (7)
Cruzeiro x Atlético-MG (1° jogo: 2x2)
- Campeonato Mineiro
- Horário: 15h30
- Local: Mineirão, Belo Horizonte
- Transmissão: SporTV e Premiere
Bahia x Vitória (1° jogo: 2x3)
- Campeonato Baiano
- Horário: 16h
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador
- Transmissão: TV Brasil e TVE Bahia
Rio Branco-VN x Rio Branco (1° jogo)
- Campeonato Capixaba
- Horário: 16h
- Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
- Transmissão: TVE Espírito Santo
Flamengo x Nova Iguaçu (1° jogo: 3x0)
- Campeonato Carioca
- Horário: 16h
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Band, Bandsports e Canal GOAT
Remo x Paysandu (1° jogo)
- Campeonato Paraense
- Horário: 17h
- Local: Estádio do Mangueirão, Belém
- Transmissão: TV Cultura do Pará e TV Cultura pelo YouTube
Palmeiras x Santos (1° jogo: 0x1)
- Campeonato Paulista
- Horário: 18h
- Local: Allianz Parque, São Paulo
- Transmissão: Record, TNT, Max, CazéTV e Paulistão Play