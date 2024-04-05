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Veja onde assistir às finais dos campeonatos estaduais

Principais campeonatos estaduais do Brasil vão conhecer os grandes campeões neste final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2024 às 18:35

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 18:35

Finais dos Estaduais em 2024 vão contar com clássicos
Finais dos Estaduais em 2024 vão contar com clássicos Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro; Fabio Menotti/Palmeiras e Laila Pecorari/Rio Branco

Sábado (6)

Ceará x Fortaleza (1° jogo: 0x0)
  • Campeonato Cearense
  • Horário: 16h40
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza
  • Transmissão: TV Ceará e Canal GOAT
Grêmio x Juventude (1° jogo: 0x0)
  • Campeonato Gaúcho
  • Horário: 16h30
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Transmissão: SporTV2 e Premiere

Domingo (7)

Cruzeiro x Atlético-MG (1° jogo: 2x2)
  • Campeonato Mineiro
  • Horário: 15h30
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte
  • Transmissão: SporTV e Premiere
Bahia x Vitória (1° jogo: 2x3)
  • Campeonato Baiano 
  • Horário: 16h
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador
  • Transmissão: TV Brasil e TVE Bahia
Rio Branco-VN x Rio Branco (1° jogo)
  • Campeonato Capixaba
  • Horário: 16h
  • Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Transmissão: TVE Espírito Santo
Flamengo x Nova Iguaçu (1° jogo: 3x0)
  • Campeonato Carioca
  • Horário: 16h
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Band, Bandsports e Canal GOAT
Remo x Paysandu (1° jogo)
  • Campeonato Paraense
  • Horário: 17h
  • Local: Estádio do Mangueirão, Belém
  • Transmissão: TV Cultura do Pará e TV Cultura pelo YouTube
Palmeiras x Santos (1° jogo: 0x1)
  • Campeonato Paulista
  • Horário: 18h
  • Local: Allianz Parque, São Paulo
  • Transmissão: Record, TNT, Max, CazéTV e Paulistão Play

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