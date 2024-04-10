Flamengo reencontra na Libertadores time que já o eliminou da Sul-Americana no ES

Libertadores da América chega a sua segunda rodada e nesta quarta-feira (10) Flamengo e Palestino duelam pela competição continental. As duas equipes se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E, às 21h30, no Maracanã. Um detalhe curioso sobre esse duelo é que ele já aconteceu aqui, no Espírito Santo.

Foi em 2016, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo foi o último dos vários que o Rubro-Negro disputou no estádio Kleber Andrade , em Cariacica , naquele ano. O aproveitamento do clube carioca no Estado era bom, mas naquela noite não foi bem assim. Relembre abaixo como foi o jogo.

Noite trágica para o Flamengo

Elenco do Flamengo no ano de 2016 Crédito: Gilvam de Souza/Flamengo

2016 foi um ano de muitas partidas do Flamengo no Espírito Santo. O Rubro-Negro havia disputado sete jogos no Kleber Andrade antes de enfrentar o Palestino e venceu todos. O bom desempenho no Estado e a promessa de bom público, além do resultado construído na ida, levaram os torcedores a acreditar que seria mais um jogo tranquilo. No entanto, não foi bem assim.

A partida de ida terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0, na casa do adversário. À época, os gols marcados fora de casa contavam como critério de desempate no placar agregado. Portanto, apenas um simples empate era o suficiente para garantir a classificação para a próxima fase.

Só que aí começou o jogo e o Flamengo encontrou muitas dificuldades de criar chances de gol e não conseguiu tomar conta do jogo. Para piorar, aos 32 minutos do primeiro tempo, Cereceda abriu o placar para os chilenos, aproveitando rebote de uma bela cobrança de falta que parou na trave de Alex Muralha.

O goleiro rubro-negro não vivia grande fase e era muito questionado pela torcida. Passou a ser ainda mais questionado quando aos 46 minutos aceitou um chuto de longe do meia Léo Valência, que mais tarde ficaria conhecido no Brasil pela sua passagem pelo Botafogo. Com 2 a 0 no placar, o Palestino agora passava a ter a vantagem do empate no placar agregado por ter marcado dois gols fora de casa, contra apenas um do Flamengo.

Alan Patrick marcou o único gol do Flamengo na partida Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A equipe carioca, precisando marcar dois gols para se classificar, foi para cima do adversário e passou a criar mais chances. Aos 18 minutos da segunda etapa, Pará foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Alan Patrick converteu e diminuiu o placar. No entanto, a reação terminou por aí e o Flamengo foi eliminado da competição.