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Pressão

Richarlison diz que 'tudo desabou' após Copa do Mundo

Atacante capixaba passou por momentos de dificuldades psicológicas e precisou recorrer à terapia depois do Mundial do Catar

Publicado em 27 de Março de 2024 às 13:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2024 às 13:24
Richarlison foi flagrado chorando após ser substituído no jogo do Brasil contra a Bolívia
Richarlison foi flagrado chorando após ser substituído no jogo do Brasil contra a Bolívia Crédito: Reprodução/TV Globo
O atacante Richarlison voltou a falar sobre como foi salvo pela terapia após sofrer um golpe de um amigo e a participação na Copa do Mundo de 2022. O jogador da seleção brasileira e o Tottenham afirmou que "desabou tudo" após o Mundial e que "só queria ver besteira de morte" na internet.
"Antes eu ia treinar assim, tipo, já queria voltar para casa, queria voltar para o quarto porque sei lá, não sei o que estava dando na minha cabeça... Cheguei a falar com o meu pai que eu ia desistir. Cheguei a ir falar com o meu pai que eu ia desistir", disse Richarlison, para a ESPN.
"Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge... E estava chegando no meu limite mesmo. De sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu estava numa depressão e estava querendo desistir. Estava sofrendo muito ataque depois da Copa e junto com esse problema pessoal dentro de casa afetou muito. Parecia que era forte mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo parece que desabou tudo", continuou.
"Acho que a psicóloga, querendo ou não, salvou, me salvou, salvou minha vida. Eu só pensava besteira. No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte. "

O que aconteceu

Richarlison marcou três na Copa do Qatar, mas não escapou das críticas. A seleção brasileira foi eliminada pela Croácia nas quartas de final.
O atacante também foi vítima de um golpe do empresário Renato Velasco, que controlava suas finanças. O empresário é acusado de ficar com uma porcentagem acima do que permite a lei do salário de Richarlison.
Em nota, Renato Velasco, por meio de seu advogado Cláudio Klement Rodrigues, afirmou que as alegações são infundadas e não condizem com a realidade.

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