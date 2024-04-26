Fluminense empata com o Cerro Porteño, mas segue líder do Grupo A na Liberta

Cerro Porteño e Fluminense empataram em 0 a 0 pela Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

O "Dinizismo" não funcionou nesta quinta-feira (25), em Assunção, no Paraguai. Diante do Cerro Porteño-PAR, o Fluminense fez um jogo abaixo das expectativas e ficou no empate por 0 a 0, no La Nueva Olla, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Apesar do jogo sem emoções, o time brasileiro se manteve a liderança do Grupo A.

Com uma vitória e dois empates, o Fluminense soma cinco pontos na chave, um a mais que o Colo-Colo-CHI e o próprio Cerro Porteño, que aparecem na sequência com quatro pontos cada. O Alianza Lima-PER é o lanterna, com dois.

O Jogo

Mantendo sua característica de posse e toques de bola, o Fluminense dominou no quesito na primeira etapa. Mesmo ditando o ritmo, o time de Fernando Diniz não conseguia finalizar a gol e pouco foi perigoso contra o gol do paraguaio. O primeiro chute foi acontecer somente aos 30 minutos, quando Cano arriscou de longe, obrigando o goleiro Jean a defender.

No mais, as transições pouco funcionaram e a bola aérea não surtiu efeito. Com o gramado castigado, o Fluminense ainda viu o volante André sair lesionado. Os donos da casa também pouco incomodaram o goleiro Fábio, aparecendo na partida somente nos acréscimos, em chute de Piris da Motta.

A segunda etapa pouco alterou o panorama para o Fluminense. Sem conseguir ser efetivo, Diniz optou pelas entradas de Renato Augusto e Douglas Costa, mas quem chegou com perigo foi o Cerro. Em chute cruzado, Marcelo apareceu na hora certa para evitar a finalização de Edu.

O Fluminense até chegou a balançar as redes com Arias, mas o atacante dominou com o braço antes de finalizar. O lance acordou o time paraguaio, que respondeu em cabeçada de Piris da Motta, que parou em grande defesa de Fábio. As substituições não surtiram efeito. O time brasileiro seguiu pragmático, sem conseguir ser efetivo e chegou a sofrer na reta final com as investidas paraguaias.