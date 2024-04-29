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Capixabas disputam o Campeonato Brasileiro de Tênis em Minas Gerais

Delegação do Espírito Santo, composta por dez atletas do Clube Aest, da Serra, participa da competição nacional até o próximo dia 8 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2024 às 16:27

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 16:27

Capixabas vão disputar competição de tênis em Minas Gerais
Capixabas vão disputar competição de tênis em Minas Gerais Crédito: Aest/DIvulgação
Um grupo de dez atletas do Clube Aest, de Manguinhos, na Serra, vai participar do Campeonato Brasileiro de Tênis, na categoria infanto-juvenil, que começa nesta segunda-feira (29) e vai até o próximo dia 8 de maio. O torneio acontece em Belo Horizonte e Nova Lima, ambas cidades de Minas Gerais.
Os jogos serão nas quadras do Minas Tênis Country Clube, em BH, e do Minas Náutico Clube, em Nova Lima, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Sob o comando do técnico Lucas Oliveira, a delegação capixaba busca visibilidade para o esporte capixaba, além de aproveitar a oportunidade para mostrar seus talentos e habilidades. 
"Queremos mostrar para o Brasil o trabalho que vem sendo feito no Clube Aest, não apenas no tênis, mas em todos os esportes. Além disso, nossa meta é revelar talentos e evidenciar o quanto o Clube Aest contribui para a formação de atletas e pessoas", afirmou o treinador. 
  • Delegação Capixaba 

  • Bruna Dadalto
  • Daniel Luca 
  • Emanuelly Zimmer 
  • Júlia Dadalto 
  • Heitor Braga 
  • Isadora Corrêa 
  • Lorenzo Zapff 
  • Maria Eduarda Zapff 
  • Rafael Lima 
  • Vitor Talhate
A competição é organizada pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O torneio contará com diversos clubes brasileiros, todos filiados ao CBC.

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