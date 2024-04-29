Capixabas disputam o Campeonato Brasileiro de Tênis em Minas Gerais

Capixabas vão disputar competição de tênis em Minas Gerais Crédito: Aest/DIvulgação

Um grupo de dez atletas do Clube Aest, de Manguinhos, na Serra, vai participar do Campeonato Brasileiro de Tênis, na categoria infanto-juvenil, que começa nesta segunda-feira (29) e vai até o próximo dia 8 de maio. O torneio acontece em Belo Horizonte e Nova Lima, ambas cidades de Minas Gerais.

Os jogos serão nas quadras do Minas Tênis Country Clube, em BH, e do Minas Náutico Clube, em Nova Lima, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Sob o comando do técnico Lucas Oliveira, a delegação capixaba busca visibilidade para o esporte capixaba, além de aproveitar a oportunidade para mostrar seus talentos e habilidades.

"Queremos mostrar para o Brasil o trabalho que vem sendo feito no Clube Aest, não apenas no tênis, mas em todos os esportes. Além disso, nossa meta é revelar talentos e evidenciar o quanto o Clube Aest contribui para a formação de atletas e pessoas", afirmou o treinador.

Delegação Capixaba





Bruna Dadalto

Daniel Luca



Emanuelly Zimmer



Júlia Dadalto



Heitor Braga



Isadora Corrêa



Lorenzo Zapff



Maria Eduarda Zapff



Rafael Lima



Vitor Talhate

