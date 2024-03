Vai pegar fogo

Saiba tudo que está em jogo na última rodada do Capixabão 2024

Com exceção da primeira colocação, que já pertence ao Rio Branco, e do rebaixado Estrela, tudo está em aberto nas partidas decisivas da competição

Última rodada do Campeonato Capixaba terá confrontos importantes e decisivos. (Wendrel Viera/Serra; Vitor Almeirda/Jaguaré e Henrique Montovanelli/FES)

A primeira fase do Campeonato Capixaba 2024 está chegando ao fim. Neste sábado (2), todas as partidas acontecem simultaneamente às 15h30, e muita coisa está em jogo. Com exceção do Rio Branco, que já garantiu a primeira colocação, todas as equipes têm algum interesse na vitória amanhã.

Além da definição do G-4, a última rodada vai definir também a equipe que será rebaixada junto com o Estrela do Norte. Por isso, a reportagem reuniu as principais informações para você saber tudo que está valendo nos jogos decisivos do Capixabão. Confira abaixo.

Rebaixamento

O atual campeão da Copa ES, Serra, pode ser rebaixado neste sábado (2). (Henrique Montovanelli/FES)

Se ano passado alguém dissesse ao torcedor do Serra que a equipe iria disputar o rebaixamento do Campeonato Capixaba, muito provavelmente não acreditaria. Porém, é verdade, e o rebaixamento do clube pode ser concretizado neste sábado (2), contra o Estrela do Norte.

Para isso acontecer, basta que o Rio Branco-VN não perca para o Vitória, dentro de casa. A Cobra-Coral só se livra da queda se vencer o Estrela do Norte e o Brancão Polenteiro perder para o Alvianil, que não vem bem no campeonato. Joga contra a equipe de Cachoeiro de Itapemirim, que está rebaixada, mas tem interesse na vitória por conta da forma que o atual técnico do Serra, Ney Barreto, deixou o clube. Haja coração!

2° colocação

Após inicio ruim, Desportiva pode terminar a primeira fase na segunda colocação. (Henrique Montovanelli/FES)

A segunda colocação também é objeto de interesse de três equipes. Atualmente, o Real Noroeste ocupa essa colocação, mas Porto Vitória, em terceiro, e Desportiva Ferroviária, em quarto, podem terminar a primeira fase nessa posição. Atual tricampeão capixaba, os Merengues dependem apenas de sí, mas jogam fora de casa contra o líder Rio Branco.

Já os outros concorrentes se enfrentam. A Tiva e o Porto jogam no Engenheiro Araripe precisando vencer, mas torcendo também para um tropeço do Real diante do Capa-Preta. O interesse na segunda colocação, além de tudo, pode ser "escapar" de um duelo contra o líder da primeira fase nas quartas e nas sêmis.

De olho no G-4

Jaguaré ainda tem chances de terminar a primeira fase no G-4. (Vitor Almeida/Jaguaré)

Das equipes que atualmente se encontram entre a quinta colocação e a oitava colocação, apenas o Jaguaré (5°) tem condições de terminar a primeira fase entre os quatro primeiros colocados. A equipe do Norte está com 11 pontos, dois a menos que a Desportiva Ferroviária, que tem 13.

Para que o Tricolor ultrapasse a Locomotiva, basta que vença o seu jogo contra o Nova Venécia em casa, e que a Desportiva seja derrotada pelo Porto Vitória. Em caso de empate da equipe Grená, o Jaguaré precisará, além de vencer, tirar uma diferença de dois gols de saldo, pois o primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, ficará empatado.

Pode parecer capricho, mas terminar entre os quatro primeiros na primeira fase do Capixabão é importante para, em tese, enfrentar um adversário mais fraco, além de conquistar o direito de decidir os confrontos do mata-mata em casa.

