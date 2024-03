Lei do Ex?

Eleomar Pereira é o novo técnico do Nova Venécia e vai encarar ex-clube

Os torcedores esperam por uma mudança no estilo de jogo para que o time possa passar pelo Rio Branco nas oitavas de final do Capixabão

Eleomar Pereira. Novo treinador do Nova Venécia defendia o Rio Branco. (Vitor Recla/Rio Branco)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

Eleomar Pereira, 54 anos, é o novo técnico do Nova Venécia. Nesta terça feira (5), às 19h, ele será anunciado oficialmente pelo clube da Região Noroeste do Espírito Santo. Logo na estreia no Leão, o professor vai encarar o Rio Branco seu último clube como treinador no Estado, em confronto válido pelas quartas de final do Capixabão.

Os torcedores esperam por resultados melhores que aqueles conseguidos durante a gestão de Vevé. Com o antigo técnico, o clube foi eliminado na Copa do Brasil pelo Botafogo-SP, e ficou no oitavo lugar no Estadual. Em nove jogos foram apenas uma vitória, cinco empates e três derrotas.

Nas Redes Sociais do Leão os torcedores estão ansiosos por melhores resultados e esperançosos por uma melhor posição na tabela. No Instagram, Anderson de Oliveira, disse que agora a meta é olhar pra frente. "Esquecer do passado e partir pra cima com sangue nos olhos". Outro, Warliston de Souza, também tem fé de que o time "tem que jogar aquilo que não jogou, mudar a chave. Sem o Vevé a chance aumenta. Ele é um bom técnico, mas não deu certo (...) Acredito na classificação", disse o torcedor.

Na sua última temporada no Capa-Preta, Eleomar teve um desempenho mediano no Capixabão. Em 11 jogos foram 5 vitórias, 5 derrotas e um empate.

