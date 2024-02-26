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Debates necessários no 1° Fórum Nacional Paz no Futebol em Recife

Entre vários palestrantes que estarão no evento, este colunista irá palestrar sobre Violência no futebol, reflexo da sociedade”

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 14:46

Públicado em 

26 fev 2024 às 14:46
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Jogadores do Fortaleza desembarcaram na Capital cearense e serão monitorados pelo clube
Jogadores do Fortaleza foram agredidos pela torcida do Sport. Assunto precisa ser discutido e principalmente evitado Crédito: Mateus Lotif/FEC
Recebi o convite para participar como palestrante no “1° Fórum Nacional Paz no Futebol - Violência e Racismo Dentro e Fora das 4 Linhas”, que será realizado em Recife (PE) no mês de maio.
Personalidades nacionais e internacionais do futebol e do direito desportivo irão debater o tema que ganhou força com o atentado protagonizado pela torcida do Sport Recife contra os jogadores do Fortaleza (CE) na semana passada. Minha apresentação será com o tema “Violência no futebol, reflexo da sociedade”. Defendo medidas radicais nesses casos, aliás já me manifestei assim desde o caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior, quando preguei a paralisação da competição naquela ocasião.
Como há sempre uma contemporização, os casos se repetem e, dessa vez, por pouco, não aconteceu algo mais grave com um jogador do Fortaleza. Se as entidades, como a CBF e as federações não se posicionam como deveriam, os atletas poderiam tomar atitudes mais duras em defesa de suas vidas e do direito de trabalharem em um ambiente seguro. 

Campeonatos Estaduais

Os campeonatos estaduais chegam ao final da primeira fase com avaliação apenas regular. O certame carioca foi recheado de polêmicas e reclamações, enquanto no Capixabão tivemos erros decisivos em 30% dos jogos, o que não é nada bom. Isso se deve muito a escalação de árbitros novatos em grandes clássicos, o que requer experiência e equilíbrio emocional que os novatos não têm tempo para adquirir. A partir de agora, chegando às fases decisivas, não há mais espaço para testes e chegou a hora de melhorar o nível das arbitragens. 

Oportunidade para se tornar árbitro escolar

A Federação Capixaba do Desporto Escolar (Fecade) abriu inscrições para o curso de formação que ensina pessoas a atuarem como árbitro em competições escolares do Espírito Santo. Interessados em atuar em uma nova formação profissional ou ampliar conhecimentos na área de arbitragem terão uma chance a partir do mês de março. A Fecade está com vagas abertas para o Curso de Formação Técnica em Arbitragem Escolar. As inscrições acontecem no site fecade.org.br ou no Instagram @fecade.es. Para participar, o interessado precisa ser maior de 18 anos e não há necessidade de experiência anterior.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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