Debates necessários no 1° Fórum Nacional Paz no Futebol em Recife

Jogadores do Fortaleza foram agredidos pela torcida do Sport. Assunto precisa ser discutido e principalmente evitado Crédito: Mateus Lotif/FEC

Recebi o convite para participar como palestrante no “1° Fórum Nacional Paz no Futebol - Violência e Racismo Dentro e Fora das 4 Linhas”, que será realizado em Recife (PE) no mês de maio.

Personalidades nacionais e internacionais do futebol e do direito desportivo irão debater o tema que ganhou força com o atentado protagonizado pela torcida do Sport Recife contra os jogadores do Fortaleza (CE) na semana passada. Minha apresentação será com o tema “Violência no futebol, reflexo da sociedade”. Defendo medidas radicais nesses casos, aliás já me manifestei assim desde o caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior, quando preguei a paralisação da competição naquela ocasião.

Como há sempre uma contemporização, os casos se repetem e, dessa vez, por pouco, não aconteceu algo mais grave com um jogador do Fortaleza. Se as entidades, como a CBF e as federações não se posicionam como deveriam, os atletas poderiam tomar atitudes mais duras em defesa de suas vidas e do direito de trabalharem em um ambiente seguro.

Campeonatos Estaduais

Os campeonatos estaduais chegam ao final da primeira fase com avaliação apenas regular. O certame carioca foi recheado de polêmicas e reclamações, enquanto no Capixabão tivemos erros decisivos em 30% dos jogos, o que não é nada bom. Isso se deve muito a escalação de árbitros novatos em grandes clássicos, o que requer experiência e equilíbrio emocional que os novatos não têm tempo para adquirir. A partir de agora, chegando às fases decisivas, não há mais espaço para testes e chegou a hora de melhorar o nível das arbitragens.

Oportunidade para se tornar árbitro escolar