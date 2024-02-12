Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cima do Lance

Entenda como vai funcionar o "desnecessário" cartão azul no futebol

Os testes com o cartão azul deverão ser realizados na próxima edição da FA Cup e da FA Cup Feminina, na Inglaterra

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Públicado em 

12 fev 2024 às 08:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Cartão azul tem como objetivo reduzir as faltas táticas e as reclamações no futebol
Cartão azul tem como objetivo reduzir as faltas táticas e as reclamações no futebol Crédito: Ifab/Divulgação
As modificações/atualizações nas regras do futebol continuam. Quero registrar a minha discordância em relação ao cartão azul que deve ser testado no futebol profissional em breve. A minha opinião é de que basta que os cartões já existentes - amarelo e vermelho - sejam usados com autoridade. De qualquer forma, como funcionaria e quais os próximos passos?
A International Football Association Board (Ifab), órgão responsável pelas regras do futebol, testará a utilização de cartão azul como forma de coibir as chamadas “faltas táticas” e também para tentar diminuir as reclamações dos atletas perante às decisões da arbitragem.
A informação foi publicada pelo diário Telegraph, da Inglaterra, na quinta-feira (8). A punição para o atleta que receber o cartão azul é ser retirado de campo por dez minutos. A aplicação de dois cartões azuis resultará em uma expulsão definitiva, tal qual acontece atualmente após dois cartões amarelos.
Se o atleta receber um cartão amarelo e outro azul também resultará em sua exclusão do confronto por cartão vermelho. De acordo com a publicação, os testes deverão ser realizados na próxima edição da FA Cup e da FA Cup Feminina, na Inglaterra.
Além da aplicação do cartão azul, a Ifab também estuda uma medida que autorize apenas os capitães das equipes a se comunicarem com os árbitros. A regra é existente em esportes como o rugby e é vista pela organização como uma forma eficaz para combater “o câncer que mata o futebol”.
Já existentes há mais de 50 anos, os cartões amarelo e vermelho foram introduzidos no futebol na Copa do Mundo de 1970, no México.

Veja Também

Clubes capixabas estão insatisfeitos (e com razão) com arbitragem

Arbitragem iniciou a temporada com muitos erros e dúvidas no ar

Futebol e arbitragem no Brasil à beira de um choque de realidade

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados