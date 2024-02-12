Entenda como vai funcionar o "desnecessário" cartão azul no futebol

Cartão azul tem como objetivo reduzir as faltas táticas e as reclamações no futebol Crédito: Ifab/Divulgação

As modificações/atualizações nas regras do futebol continuam. Quero registrar a minha discordância em relação ao cartão azul que deve ser testado no futebol profissional em breve. A minha opinião é de que basta que os cartões já existentes - amarelo e vermelho - sejam usados com autoridade. De qualquer forma, como funcionaria e quais os próximos passos?

A International Football Association Board (Ifab), órgão responsável pelas regras do futebol, testará a utilização de cartão azul como forma de coibir as chamadas “faltas táticas” e também para tentar diminuir as reclamações dos atletas perante às decisões da arbitragem.

A informação foi publicada pelo diário Telegraph, da Inglaterra, na quinta-feira (8). A punição para o atleta que receber o cartão azul é ser retirado de campo por dez minutos. A aplicação de dois cartões azuis resultará em uma expulsão definitiva, tal qual acontece atualmente após dois cartões amarelos.

Se o atleta receber um cartão amarelo e outro azul também resultará em sua exclusão do confronto por cartão vermelho. De acordo com a publicação, os testes deverão ser realizados na próxima edição da FA Cup e da FA Cup Feminina, na Inglaterra.

Além da aplicação do cartão azul, a Ifab também estuda uma medida que autorize apenas os capitães das equipes a se comunicarem com os árbitros. A regra é existente em esportes como o rugby e é vista pela organização como uma forma eficaz para combater “o câncer que mata o futebol”.