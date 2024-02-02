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Wallace Valente

Arbitragem iniciou a temporada com muitos erros e dúvidas no ar

Somente no Rio, três árbitros já foram afastados por erros graves nos jogos, especialmente em partidas do Vasco

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 16:01

Públicado em 

02 fev 2024 às 16:01
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Vasco
Em Uberlândia, o Vasco foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 0 e reclamou muito da arbitragem Crédito: Leandro Amorim
A arbitragem brasileira começa tropeçando pelos estaduais e mostra um futuro duvidoso para a temporada 2024. As reclamações começam pelo Campeonato Carioca, o retrato da incompetência e fragilidade, no qual três árbitros já foram afastados da competição por insuficiência técnica, sendo dois deles nos jogos do Vasco da Gama.
O primeiro foi afastado e bombardeado com reclamações cruz-maltinas contra a comissão de arbitragem carioca. Mas como miséria pouca é bobagem, a federação escalou um árbitro estreante para o jogo seguinte do mesmo Vasco e o desastre foi pior, com uma atuação desastrosa que, pasmem, levou a comissão a deixar Vasco e Flamengo escolherem quem vai apitar o clássico entre os dois times na próxima rodada.

No Capixabão

Aqui, no Campeonato Capixaba, pelo menos três clubes já deram o grito: Rio Branco, Vitória e Serra. O presidente do Rio Branco, Paulo Pacheco, já pediu uma conversa com o presidente da comissão, o ex-árbitro Marcos André Gomes.
O presidente do time Capa-Preta classificou como absurdas as atuações dos árbitros, e alegou que investiu muito na equipe para sofrer com arbitragens fracas. Ele só não reclamou quando venceu a Desportiva Ferroviária por goleada, aliás, nem podia, pois o árbitro novato, Wesley Souza, teve uma ótima atuação.
Pelo Brasil todo vimos muito movimento nas pré-temporadas dos árbitros, cheias de instruções, treinamentos, normas, expressões em inglês e muita tecnologia, mas dentro de campo parece que o que está fazendo falta é aquela arbitragem raiz, que decidia os lances dentro de campo como deve ser. A temporada está apenas começando e ainda tem muita água para passar por essa ponte.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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