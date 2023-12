Futebol e arbitragem no Brasil à beira de um choque de realidade

O choque de credibilidade e de gestão de que futebol e arbitragem brasileira precisam e merecem está a ponto de, finalmente, acontecer. Os dirigentes das federações e dos clubes das séries A e B, que são os atores votantes na eleição para presidente da CBF, estão diante de uma oportunidade definitiva de resgate e fortalecimento do nosso futebol.



Com a entidade sob administração de um interventor nomeado pela justiça devido ao afastamento do até então presidente Ednaldo Rodrigues, com nova eleição devendo ser marcada para o próximo mês, e ao se confirmar a candidatura e a eleição do advogado Flávio Zveiter, figura de extrema credibilidade no meio esportivo, jovem e extremamente preparado, encerra-se um ciclo vergonhoso e nefasto que vivemos há alguns anos que se escancarou com a queda dos últimos cinco presidentes da entidade por motivos que vão desde corrupção a assédios e fraudes.