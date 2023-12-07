AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Cima do Lance

Números da arbitragem do Brasileirão mostram que disciplina vale a pena

As equipes mais punidas foram rebaixadas. E o jogador menos punido com cartões foi um dos craques do campeonato

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 00:36

Públicado em 

07 dez 2023 às 00:36
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente Wallace Valente
Arbitragem do Brasileirão pode ter caras menos conhecidas em 2021
Arbitragem do Brasileirão  Crédito: Pixabay
Terminado o Brasileirão 2023 e os números mostram claramente como o comportamento dos jogadores e das equipes pode interferir nos resultados, não obstante, a qualidade técnica desses.
Os dados mostram que as equipes mais punidas com cartões amarelos e vermelhos são exatamente as de pior desempenho na competição, como o Coritiba - maior número de cartões amarelos (119) - e o América-MG - maior número de cartões vermelhos (11), ambos rebaixados na competição.
Nota-se também o rendimento individual dos jogadores. Serve como exemplo Paulinho do Atlético-MG, artilheiro da competição com 20 gols, que recebeu apenas dois cartões amarelos e nenhum vermelho, enquanto Gabigol, do Flamengo, que recebeu sete cartões amarelos e foi expulso duas vezes, fracassou e marcou apenas 5 gols no campeonato, mostrando que o atleta precisa estar focado em seu desempenho técnico ao invés de buscar aparecer a qualquer custo.
Ainda falando em cartões, vejam que o árbitro Rodrigo Pereira de Lima (PE), destaque do campeonato, foi o que mais aplicou cartões, sendo 164 amarelos e 7 vermelhos em 26 jogos apitados, ou seja aquele que buscou manter a disciplina em campo, se saiu melhor que os demais.
A análise dos números do VAR mostram resultados na linha contrária das reclamações. O Bahia, que quase foi rebaixado à Série B, foi o que mais teve decisões favoráveis, sendo 11. E o Bragantino que teve um ótimo desempenho na competição, teve apenas 4 decisões a favor e 9 contrárias quando o equipamento entrou em ação em seus jogos.
Na última rodada, com todo mundo focado em jogar, tivemos boas arbitragens e poucos cartões por reclamação e faltas. Que bom se tivesse sido assim durante toda a competição, mas o que vimos foi uma competição com muita indisciplina dos jogadores e reclamações exageradas.

Veja Também

Penúltima rodada do Brasileirão teve pênalti imaginário e muito uso do VAR

Árbitro atuou em dois jogos do Brasileirão em menos de 48 horas

Cartão vermelho para o racismo! Árbitros negros sempre sofreram no Brasil

Wallace Valente

Wallace Valente Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia de São Domingos de Gusmão: 6 orações para pedir proteção e bênçãos
Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados