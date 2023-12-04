Penúltima rodada do Brasileirão teve pênalti imaginário e muito uso do VAR

VAR foi muito utilizado pelos árbitros na penúltima rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Fabio Moreira Pinto/AGIF

A penúltima e decisiva rodada do Brasileirão teve a preciosa influência do VAR, um pênalti imaginário a favor do Cuiabá contra o Flamengo no Maracanã e despedidas de jogadores importantes do futebol brasileiro.

Na vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o São Paulo, que deixou o Galo na disputa pelo título na última rodada, o gol de empate do Tricolor saiu em um pênalti marcado após a consulta ao VAR.

Em outro jogo decisivo que deixou o Palmeiras com as duas mãos na taça, o Verdão fez três gols para valer um. Em duas oportunidades, o VAR entrou em ação e anulou um gol por toque de mão do atacante Endrick e outro pela mínima saída de bola pela linha de fundo na hora do passe final para o que seria o segundo gol do Palmeiras. O Fluminense teve o jogador Justem expulso após receber somente cartão amarelo pelo árbitro e ser “dedurado” pelo VAR.

Já na vitória do Flamengo por 2 a 1, o gol do Cuiabá saiu de um pênalti imaginário que o árbitro marcou após consulta ao VAR, e que ninguém viu pênalti além do equipamento.

Mais um jogo decisivo e o VAR anulou um gol do Grêmio por impedimento contra o Vasco, que mesmo assim venceu o jogo por 1 a 0. A situação do Vasco poderia ser pior se o VAR não tivesse alertado o árbitro que marcou um pênalti para o Bahia e voltou atrás após o recurso de vídeo entrar em ação mais uma vez. No pênalti poderia sair o gol de empate do Bahia contra o América-MG, o que colocaria o Vasco na zona do rebaixamento.