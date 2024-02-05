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Em Cima do Lance

Clubes capixabas estão insatisfeitos (e com razão) com arbitragem

Arbitragem tem cometido erros graves nos jogos do Campeonato Capixaba e consequentemente está interferindo nos resultados das partidas

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 19:16

Públicado em 

05 fev 2024 às 19:16
Wallace Valente

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Wallace Valente

O Rio Branco venceu o Rio Branco de Venda Nova em jogo com polêmico
O Rio Branco venceu o Rio Branco de Venda Nova em jogo com polêmico Crédito: Jordan Nunes/Capixaba Esporte
A última rodada no Campeonato Capixaba deu o que falar em relação à arbitragem. Mais dois clubes entraram na lista dos que estão insatisfeitos. Um deles é o Rio Branco de Venda Nova, que está reclamando muito - e com razão - de um pênalti cometido pelo goleiro Neguete no atacante Sorriso no início do primeiro tempo e não marcado pelo árbitro Raphael Garcia. O time de Venda Nova acabou perdendo para o Rio Branco da Capital por 1 a 0 e ficou no prejuízo.
O outro é o Estrela do Norte, que perdeu para a Desportiva Ferroviária por 2 a 0 e reclama de um pênalti que o árbitro Davi Lacerda marcou a favor do time grená quando a bola tocou na mão do seu zagueiro que estava colada ao corpo, e depois expulsou o atacante Estrelense Vandinho em um lance que nem falta foi. A Federação precisa agir rápido, pois metade dos clubes que disputam o Capixabão já estão na bronca. 

Clássico no Rio

No clássico Carioca entre Vasco e Flamengo, que não teve gols, o árbitro Wagner Magalhães, foi escalado pelos dois times, teve uma boa atuação, acertando na marcação do pênalti a favor do Flamengo que o Gabi-ex-gol perdeu.

Supercopa do Brasil

A final da Supercopa, que contou com o São Paulo levando o título nos pênaltis, o árbitro Bráulio Machado (SC) teve atuação tranquila e, para não perder o costume, aplicou cartão amarelo no técnico palmeirense Abel Ferreira acertadamente.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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