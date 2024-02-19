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Em Cima do Lance

Botafogo foi prejudicado pela arbitragem no clássico que perdeu para o Vasco

O lateral Paulo Henrique, do Vasco, deveria ter sido expulso após entrada desleal em Victor Sá, mas permaneceu no jogo e na sequência sofreu um pênalti que resultou no terceiro gol do time cruz-maltino

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 09:41

Públicado em 

19 fev 2024 às 09:41
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Paulo Henrique em entrada desleal no atacante Victor Sá
Paulo Henrique em entrada desleal no atacante Victor Sá Crédito: Reprodução/Canal Goat
Na vitória do Vasco por 4 a 2 sobre o Botafogo, neste domingo (18), no Nilton Santos, dessa vez sem reclamar da arbitragem, quem teve motivos para questionar foi o Glorioso.
Em um jogo que o Botafogo teve gol anulado com auxílio do VAR e ainda viu seu lateral fazer um pênalti bem marcado, em pelo menos um lance o time tem razão no protesto. Ocorre que um minuto antes de sofrer o terceiro gol, após o defensor botafoguense Hugo segurar Paulo Henrique dentro da área, o mesmo Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, deveria ter sido expulso por uma entrada desleal e por trás sobre o adversário Vitor Sá. O árbitro Wagner Magalhães aplicou somente o cartão amarelo, deixando em campo erroneamente o jogador que sofreu o pênalti, prejudicando o Botafogo no lance. 

Supercopa Feminina

Na final da Supercopa Feminina que o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e se tornou campeão, o time mineiro teve um gol anulado no final do segundo tempo quando a atacante Byanca driblou a defensora e a bola acabou tocando em seu cotovelo antes dela chutar e fazer o gol que seria o empate cruzeirense.
Ao comentar o lance, Ronaldo Fenômeno, dirigente do Cruzeiro, fez a comparação de que se a bola tivesse tocado no cotovelo da defensora do Corinthians não seria marcado pênalti, portanto, o toque involuntário da atacante também não deveria ser marcado. Na minha opinião ele não está errado, pois a regra não deveria ter pesos diferentes em lances iguais, mesmo que na sequência, no caso do ataque, um gol foi conquistado. 

Luto

A arbitragem brasileira está de luto com o falecimento de Marco Antônio Martins, ex-árbitro de Santa Catarina, dirigente sindical e atual presidente da Comissão de Arbitragem Catarinense. Martins tinha 57 anos e sofreu um infarto fulminante.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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