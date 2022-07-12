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Capixaba marca gol decisivo em partida da Liga dos Campeões

Murilo Henrique anotou o único gol do HJK Helsinki contra o Rigas FS e levou a disputa para os pênaltis, onde sua equipe saiu vitoriosa e avançou de fase na eliminatória
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 jul 2022 às 19:15

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 19:15

Murilo Henrique, natural de Linhares, marcou gol importante na Liga dos Campeões
Murilo Henrique, natural de Linhares, marcou gol importante na Liga dos Campeões Crédito: HJK Helsinki/Divulgação
O Espírito Santo agora tem um representante na maior competição de clubes do planeta. Trata-se do linharense Murilo Henrique, jogador do HJK Helsinki, da Finlândia. Nesta terça-feira (12), o lateral-esquerdo capixaba marcou o gol que levou a disputa contra o Rigas FS para os pênaltis, onde sua equipe saiu vencedora e avançou de fase na primeira eliminatória da Pré-Liga dos Campeões.
Para Murilo, o gol significa a realização de um sonho e representa a forma como vive o esporte. “O gol representa o meu amor e a forma com que eu vivo o futebol, o ato profissional mais importante da minha carreira numa competição que fala por si só. Hoje realizei um sonho, do menino do bairro Novo Horizonte, linharense e capixaba com muito orgulho”, afirmou.

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Assim como toda criança que gosta de futebol, o sonho de Murilo era disputar uma Liga dos Campeões. “Sempre sonhei e pude realizar esse sonho no HJK nesta temporada. Este gol significa muito para mim. Pude ajudar a equipe em um momento de instabilidade na partida e, com o gol, conseguimos levar a partida para a prorrogação e pênaltis e nos superarmos. Hoje foi inesquecível", contou o lateral.
No futebol capixaba, Murilo atuou pela equipe do Rio Branco em 2016, e desde 2020 atua no futebol da finlândia.

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