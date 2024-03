Tudo Igual

Rio Branco-VN e Desportiva empatam na ida das quartas de final do Capixabão

A partida entre Polenteiros e a Locomotiva Grená foi muito disputada, mas equipes não saíram do zero. Decisão será no Engenheiro Araripe

Jogo sem gols deixa confronto em aberto para a partida de volta no Engenheiro Araripe. (Raphael Codesso/Rio Branco-VN)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

Muita vontade, muita transpiração, mas nada de bola na rede. Rio Branco-VN e Desportiva empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo (10), no estádio Olímpio Perim, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final do Capixabão. O confronto segue totalmente em aberto e certamente as maiores emoções ficaram para o duelo de volta, que acontece no próximo sábado (16), às 15h30, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Para se garantir nas semifinais, a Desportiva, por ter vantagem pela melhor classificação que o Rio Branco-VN, vai precisar apenas de um empate. Já o time polenteiro precisará arrancar a vitória a qualquer custo no estádio adversário. Quem conquistar a classificação vai encarar o vencedor do confronto entre Real Noroeste e Vitória.

O Jogo

A partida foi muito disputada em Venda Nova do Imigrante, principalmente no primeiro tempo que foi marcado por um jogo bem amarrado. Muito equilíbrio nas ações, mas pouquíssima inspiração dos jogadores de ambas as equipes

A segunda etapa foi mais intensa e, logo no primeiro minuto, Marcudinho ficou de frente para Lucas Peixe, mas tentou um toque por cobertura e errou o alvo. Na sequência, a Desportiva respondeu com Victor Massaia em um chute de fora da área, que saiu à esquerda de Pedro Zanette.

A partida também ficou mais quente, com divididas mais ríspidas e muitas discussões entre os jogadores. Aos 37 minutos, a Tiva teve a sua melhor chance da partida, mas o goleiro do Rio Branco-VN defendeu o chute de Vitinho Rangel. Antes do fim, o Brancão Polenteiro ficou perto do gol da vitória, na finalização colocada de Juan Silva, que terminou em uma excelente defesa de Lucas Peixe. No fim, ainda teve tempo para o goleiro Andrei, da Desportiva, ser expulso no banco de reservas por reclamação.

