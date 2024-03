Nova Venécia anuncia que não vai disputar a Copa Espírito Santo em 2024

Leão do Norte desiste de disputar a competição um dia antes da divulgação da tabela e vai ficar sem calendário até o final do ano

O Nova Venécia anunciou a desistência da Copa Espírito Santo 2024. Devido ao posicionamento oficial ter sido feito antes do anúncio das tabelas da competição, o Leão do Norte não corre riscos de sofrer punição.

Campeão da edição disputada em 2021, o Nova Venécia havia confirmado a participação ao ge.globo, em matéria publicada no dia 4 de março. No entanto, alegando uma reestruturação para o próximo ano, a decisão mudou. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista Vinicius Antunes e confirmada em contato com a assessoria do auriverde, que se pronunciou oficial.