Rafael Jaques celebra força do grupo do Vitória: “Valorizam o trabalho”

Treinador, que venceu sua primeira partida no comando da equipe, afirma que o elenco comprou sua ideia de jogo e tem se dedicado nos treinamentos

Rafael Jaques foi contratado para mudar a rota do Vitória na competição. (Henrique Montovanelli/FES )

O Vitória conquistou um importante triunfo na noite desta segunda-feira (11). No Salvador Costa, diante do seu torcedor que compareceu em bom número apesar do horário desfavorável, a equipe venceu o Real Noroeste, atual tricampeão capixaba, por 3 a 1, e abriu uma vantagem importante no confronto das quartas de final do Campeonato Capixaba. No entanto, a vitória teve um gosto mais especial ainda para Rafael Jaques, treinador do Alvianil.

Ele assumiu a equipe no dia 13 de fevereiro, na semana que antecedeu o clássico contra o Rio Branco, pela 7° rodada da primeira fase. Logo na estreia, derrota por 1 a 0, e nos jogos seguintes um empate sem gols contra o Jaguaré e uma derrota para o Rio Branco-VN por 2 a 1 fora de casa. Por isso, a vitória diante do Real Noroeste foi a primeira de Rafael como treinador do clube de Bento Ferreira.

Para ele, o resultado é fruto da dedicação dos atletas, que entenderam e compraram as ideias da nova comissão técnica. "Entramos para uma decisão e jogamos conforme uma decisão. Mérito dos atletas que aceitaram muito bem nosso trabalho e estão valorizando cada dia de trabalho, cada dia de suor. Fizemos por merecer um bom resultado", afirmou.

Jaques chegou para substituir Cássio Barros, demitido após a derrota de virada para a Desportiva Ferroviária no Salvador Costa. Após um ótimo começo de campeonato, com duas vitorias imponentes, o Alvianil não venceu mais nenhum jogo na fase de classificação e com isso terminou na 7° colocação.

Esse fator foi determinante para definir uma importante vantagem para o Real Noroeste. Além da equipe de Águia Branca decidir o confronto em casa, os Merengues jogam por uma igualdade no placar agregado para avançar de fase. Por isso, a vitória no jogo de ida por dois gols de diferença foi muito importante para o Alvianil.

"Foi uma vitória muito importante. Sabemos que é o atual tricampeão (Real Noroeste), tem muito potencial, muita força, respeitamos muito e vamos para lá com uma dedicação muito grande", promete Rafael Jaques.

A partida de volta entre Vitória e Real Noroeste acontece no próximo sábado (16), às 19h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Por ter vencido a primeira partida por 3 a 1, o Alvianil pode até perder por 1 gol de diferença para sair de lá classificado. Em caso de derrota por 2 ou mais gols de diferença, a classificação fica com os Merengues.

