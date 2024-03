Com gol no fim

Porto Vitória vence o Jaguaré de virada e está nas semifinais do Capixabão

Equipe da Serra desbancou o Tricolor do Norte por 3 a 2 com um gol heroico do atacante Kauan nos últimos lances da partida

Kauan marcou o gol que deu a classificação ao Porto Vitória. (Henrique Montovanelli/FES)

O Porto Vitória é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Capixaba 2024. A equipe da Serra garantiu a vaga após vencer o Jaguaré por 3 a 2 de virada na partida de volta, que aconteceu na tarde desta sexta-feira (15), às 15h30, no estádio Kleber Andrade, Cariacica. Com a repetição do placar do jogo de ida, que na ocasião foi favorável ao Tricolor do Norte, o Porto levou vantagem, pois terminou a fase classificatória entre os quatro primeiros colocados.

Ainda no primeiro tempo, Gianlucas recebe cruzamento na entrada da área e finaliza de primeira balançando as redes. Na segunda etapa, a emoção aumentou. Entrando no segundo tempo, Kauan empatou a partida em cabeceio na pequena área. Cinco minutos depois, Matheus Firmino novamente deixou o Jaguá na frente, de pênalti.

Novamente atrás do placar, o Porto Vitória buscou o resultado. Kauan recebe na entrada da área, tira uma assistência da 'cartola' e serve Kaio Wilker para empatar o jogo. Quando tudo parecia acabado, faltando um minuto para o apito final, Kauan cabeceia no ângulo e classifica o Verdão da Capital para as semifinais.

O próximo rival do Porto Vitória ainda está para ser decidido. Neste domingo, às 15h30, Rio Branco e Nova Venécia jogam por uma vaga nas semifinais, que será disputada contra o Verdão da Capital.

