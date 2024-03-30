Rio Branco vence o Porto Vitória e está na final do Capixabão

Rio Branco derrotou o Porto Vitória e avançou à final do Capixabão Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Rio Branco está na final. Após vencer o jogo de ida das semifinais por 2 a 1, o Capa-Preta repete o placar com o Porto Vitória na tarde deste sábado (30), e está de volta à final do Campeonato Capixaba após 4 anos. A última vez do clube na grande decisão havia sido em 2020, durante a pandemia do Coronavírus, quando foi derrotado pelo Rio Branco-VN.

Antes da partida, uma forte chuva encharcou o gramado e os arredores do estádio. No entanto, ao início da partida o gramado estava em boas condições devido ao bom trabalho realizado pela irrigação do Kleber Andrade. Bola rolando e nos primeiros segundos de jogo o Porto Vitória abriu o placar após belo chute de Elton Martins.

A empolgação da equipe serrana durou pouco, pois pouco tempo depois, aos 15 minutos do primeiro tempo, Maranhão recebeu bom cruzamento dentro da área e completou para o fundo da rede. Precisando do resultado, o Porto foi para cima do Rio Branco e criou algumas chances de perigo, impedidas pelo goleiro Neguete.

No segundo tempo, as fortes chuvas voltaram e o gramado voltou a ter poças que dificultaram muito a vida dos jogadores. As equipes lutavam para manter o controle da bola e não conseguiram criar muitas chances de gol. O placar só foi alterado no fim, quando Bruno Cosendey deu números finais para a vitória do Rio Branco.