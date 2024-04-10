Geovani Silva vai dar nome à nova taça do Campeonato Capixaba 2024

Troféu Geovani Silva será estreado neste final de semana na final do Campeonato Capixaba Crédito: Divulgação/FES

Por Tiago Taam

Rio Branco e Rio Branco-VN decidem, no sábado, o título do Campeonato Capixaba 2024. O futuro campeão vai levantar pela primeira vez a Taça Geovani Silva. O nome do novo troféu, esculpido por um artista plástico, foi escolhido por meio de um concurso cultural.

Até então, genérico, o modelo da taça do Campeonato Capixaba foi trocado cinco vezes nos últimos 13 anos. Em busca de trazer mais identidade e simbolismo para o troféu, a Federação de Futebol (FES) decidiu remodelar a taça e homenagear um ídolo capixaba. Segundo a FES, a troca do troféu “simboliza novos tempos do futebol capixaba”. A entidade não informou se o novo modelo será permanente.

Criação da nova taça do Capixabão

O artista plástico Zota Coelho foi chamado para ser o responsável de pôr o projeto do troféu em prática. A logo do Estadual, que já havia sido criada pela designer Raísa Haig, serviu de inspiração ao produzir o principal símbolo do Campeonato Capixaba. Além do trabalho, que demanda técnica, criatividade e experiência, o artista teve de inserir algumas alterações, mesmo sem saber qual seria o nome que intitularia a taça.

"A Federação me ofereceu como inspiração a logo do campeonato que havia sido reformulada. A logo é uma composição bidimensional e a minha tarefa foi a de tornar aquele design, que sozinho já dialogava lindamente com o propósito do campeonato, e transformá-lo em algo tridimensional e tangível do ponto de vista estrutural. Essa transição do desenho bidimensional para o mundo real exige que novas camadas de interpretação se sobreponham à peça, mas sem perder a essência que ela já carregava. A partir daí, me ative ao conceito de movimento", contou o artista Zota, ao ge.globo

Criação da nova taça do Campeonato Capixaba Crédito: FES e Henrique Montovanelli

Zota Coelho também explicou detalhes feitos na Taça Geovani Silva, que chamam atenção ao formato de disputa do Campeonato Capixaba, aumentando a identificação com o torneio.

"A coluna principal foi formada por peças separadas representando os grupos onde os times são distribuídos e toda a composição cresce em volume à medida que o campeonato evolui. No topo, as partes laterais se encontram e toda a seção vai se reduzindo, eliminando concorrentes, até ao ângulo superior. A partir dali, todo o espaço etéreo acima do troféu, incluindo o topo, pertence ao campeão. As alças, que tinham um papel mais funcional da composição da logo, torna-se um anel que orbita a coluna central. Ela representa a complexidade da estrutura existente para tornar o espetáculo mais protegido, surgindo da base e evoluindo sem interferir em nada, 'flutuando' a seu redor", concluiu.

Geovani Silva vence votação da nova taça do Campeonato Capixaba

Geovani Silva Crédito: Arquivo Pessoal

Para definir o nome da nova taça do Campeonato Capixaba, a Federação de Futebol (FES), em parceria com a TVE Espírito Santo, criou um concurso cultural. Após a primeira fase, uma comissão julgadora escolheu quatro nomes finalistas: Alcy Simões (maior campeão do Campeonato Capixaba), José Fontana (único capixaba campeão da Copa do Mundo), Jota Oliveira (radialista) e Geovani Silva (campeão capixaba cinco vezes e um dos maiores meias da história do futebol brasileiro). Durante duas semanas, esses nomes receberam votos de internautas da emissora estatal e Geovani sagrou-se vencedor.

Com 60 anos recém-completados, Geovani Faria da Silva é nasceu em Vitória e foi revelado ao país do futebol, após vencer o Estadual de 1980, com a Desportiva Ferroviária. No ano do primeiro título no profissional, também levantou taça da categoria Júnior e Juvenil, despertando interesse do Vasco, onde seria apelidado de Pequeno Príncipe da Colina, outro clube que deixou idolatria, após jogar por 12 anos no 'Bacalhau'.

O ex-meia, de 1,68 m, também atuou por Bologna-ITA, Karlsuhre-ALE, Tigres-MÉX, XV de Jaú, Rio Branco, Serra, Tupy e Vilavelhense. Na Seleção Brasileira, Geovani começou na base onde disputou duas Copas do Mundo Sub-20. Na segunda, em 1983, foi campeão, artilheiro e eleito o melhor jogador. Ainda pela Seleção, o Pequeno Príncipe foi prata nas Olimpíadas de Seul, conquistando a primeira medalha da história do Espírito Santo.

Ainda se recuperando de uma infecção intestinal, que o deixou internado por 24 dia, Geovani Silva se manifestou por meio das suas redes sociais. O ex-meia ficou feliz pela homenagem e votação dos amantes do futebol capixaba.