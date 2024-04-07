É hoje! Rio Branco e Rio Branco-VN se enfrentam pela final do Capixabão

Rio Branco e Rio Branco-VN reeditam a final do Campeonato Capixaba 2020 Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

Chegou a hora. Rio Branco e Rio Branco-VN começam a jornada de 180 minutos em busca do tão sonhado título do Campeonato Capixaba 2024. O primeiro confronto acontece neste domingo (7), às 16h, estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida, que será transmitida pela TVE Espírito Santo, ainda está com ingressos à venda

Muitos fatores fazem com que essa final seja de extrema importância para ambas as equipes. Desde a rivalidade recente, até o jejum Capa-Preta e um sentimento de "vingança" pela última final entre os dois clubes. Por isso, a reportagem reuniu todas as informações que você precisa saber para assistir a grande final do Capixabão. Confira!

Trajetórias diferentes

Rio Branco e Rio Branco-VN já se enfrentaram neste Campeonato Capixaba Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

A primeira fase do torneio não foi igual para os dois times. Enquanto o Capa-Preta liderou a maior parte do tempo e se classificou na primeira colocação para as quartas de final, o clube de Venda Nova do Imigrante passou por diversas turbulências até chegar à decisão.

Vindo da Série B, o Rio Branco-VN contratou Antônio Carlos Roy, técnico velho conhecido da torcida, que montou a base do elenco para este ano. Porém, o treinador pediu demissão antes mesmo da estreia da competição, alegando problemas familiares, e foi substituído por Rafael Soriano, que em 2022 foi suspenso do futebol após ter agredido a auxiliar Marcielly Netto

O desempenho de Soriano não foi bom e o treinador pediu desligamento da equipe após o empate com o Jaguaré na 6ª rodada. Ele deixou o clube após 3 derrotas e 3 empates. Quem assumiu no seu lugar foi o auxiliar Leomir, ex-jogador do Rio Branco-VN, que conseguiu organizar a equipe, classificar às quartas de finais na sexta colocação, e desde então está invicto (5 vitórias e 2 empates). No mata-mata, eliminou Desportiva nas quartas e Vitória nas semifinais, duas das maiores equipes do Estado.

Já o Rio Branco foi eficiente para ter uma vida mais tranquila que a do rival da decisão no torneio. Em seu primeiro Capixabão como SAF, o Capa-Preta começou a competição com uma derrota para o Porto Vitória, mas logo se recuperou e assumiu a primeira colocação para nunca mais sair. Teve vitórias marcantes na trajetória, incluindo um 4 a 0 sobre a Desportiva Ferroviária, sua maior rival.

No mata-mata, a equipe da Capital despachou Nova Venécia nas quartas e Porto Vitória nas semifinais para chegar a decisão após 4 temporadas.

Reedição da final de 2020

O Rio Branco VN foi campeão do Campeonato Capixaba 2020 Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco VN

Em 2020, o mundo passava pela pandemia do coronavírus, que afetou toda a vida em sociedade. Comércios, escolas, empresas, pontos turísticos, tudo fechado. No futebol não foi diferente e o Campeonato Capixaba daquele ano foi interrompido em curso. Por isso, a final daquele torneio precisou ser realizada em 2021. Os adversários? Rio Branco e Rio Branco-VN.

O Capa-Preta não ia para a final do Estadual desde 2015, quando conquistou seu 37° título. Já o Brancão Polenteiro chegou à primeira final de Capixabão de sua história, portanto, nunca havia conquistado o troféu. E a equipe de Venda Nova saiu da fila: empate por 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 0 na volta no estádio Olímpio Perim , com gol de Rafael Casto, que deu o título para a equipe. Agora, os dois clubes voltam a se enfrentar na decisão, que toma ares de revanche para o lado do clube capa-preta.

Retrospecto recente

Rio Branco tem retrospecto recente favorável sobre o Rio Branco-VN Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

Desde que o Rio Branco-VN retomou suas atividades profissionais, em 2016, as duas equipes tem protagonizado confrontos marcantes e eletrizantes. Até o momento, são 15 jogos, com 4 vitórias do Capa-Preta, 6 empates e 5 vitórias do Brancão Polenteiro.

Apesar da desvantagem no retrospecto geral do confronto, o Rio Branco tem vantagem nos confrontos recentes. Nos últimos 5 jogos entre eles, são 4 vitórias do Rio Branco da Capital e um empate. O último duelo foi ainda na fase de grupos do Capixabão 2024, quando o Capa-Preta venceu por 1 a 0, com gol de Jonata.

Lei do ex?

Marcus Vinicius, hoje no Rio Branco-VN, e Rodrigo César, hoje no Rio Branco Crédito: Vitor Recla e Instagram/Reprodução

Alguns jogadores que estarão em campo nesta final já estiveram do lado oposto. No entanto, dois personagens em destaque merecem uma atenção especial. O atacante Marcus Vinicius, atualmente no Rio Branco de Venda Nova, é ex-jogador do Capa-Preta. Do outro lado, Rodrigo César, treinador do Rio Branco, já teve passagem pelo Brancão Polenteiro.

Marcus foi jogador do clube da Capital durante a disputa do Campeonato Brasileiro Série D em 2021, última participação da equipe na competição. Na ocasião, marcou 4 gols e foi artilheiro do time, que foi eliminado na primeira fase.

Rodrigo César teve uma passagem curta pelo Rio Branco de Venda Nova. Foram 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Foi o seu primeiro trabalho como técnico efetivo de um clube desde a aposentadoria como jogador - antes havia sido técnico interino do Vitória, clube onde é ídolo.

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