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Ingressos para a final do Campeonato Capixaba 2024 já estão à venda

Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova vão decidir o título do Capixabão, reeditando a final do Estadual em 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2024 às 17:24

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 17:24

Estádio Estadual Kleber Andrade
Estádio Estadual Kleber Andrade Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES
Os ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Capixaba 2024, entre Rio Branco VN e Rio Branco, já estão sendo vendidos de forma antecipada pela internet. A partida está marcada para o domingo, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
As entradas para o jogo já podem ser compradas pelo site www.nossoticket.com.br. Os ingressos custam R$ 20 a meia-entrada e R$ 40 a inteira. Para esse primeiro jogo, possuem direito a meia-entrada: estudantes, idosos, doadores de sangue, clientes Banestes e torcedores com camisa dos times finalistas.
O time capa-preta chegou até a final do Estadual após terminar a primeira fase na liderança isolada e eliminar Nova Venécia e Porto Vitória na fase mata-mata. Já o tricolor polenteiro se classificou em sexto, eliminando Desportiva e Vitória na sequência.

Serviço

  • Ingresso: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)
  • Venda online: nossoticket.com.br
  • Meia-entrada: torcedores com camisa do Rio Branco, estudantes, idosos, doadores de sangue e clientes Banestes
  • Entrada gratuita: crianças até 12 anos
  • Torcida do Rio Branco: setor C e D.

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