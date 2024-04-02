Ingressos para a final do Campeonato Capixaba 2024 já estão à venda

Estádio Estadual Kleber Andrade Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES

Os ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Capixaba 2024, entre Rio Branco VN e Rio Branco, já estão sendo vendidos de forma antecipada pela internet. A partida está marcada para o domingo, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

As entradas para o jogo já podem ser compradas pelo site www.nossoticket.com.br. Os ingressos custam R$ 20 a meia-entrada e R$ 40 a inteira. Para esse primeiro jogo, possuem direito a meia-entrada: estudantes, idosos, doadores de sangue, clientes Banestes e torcedores com camisa dos times finalistas.

O time capa-preta chegou até a final do Estadual após terminar a primeira fase na liderança isolada e eliminar Nova Venécia e Porto Vitória na fase mata-mata. Já o tricolor polenteiro se classificou em sexto, eliminando Desportiva e Vitória na sequência.

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