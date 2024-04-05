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Futebol capixaba

Rio Branco acerta patrocínio com empresa nacional de consórcio e investimento

Time da Capital fechou com Ademicon, que vai estampar a camisa do clube nas duas partidas da final do Campeonato Capixaba 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2024 às 15:20

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 15:20

Rio Branco terá patrocínio pontual para a final do Campeonato Capixaba 2024
Rio Branco terá patrocínio pontual para a final do Campeonato Capixaba 2024 Crédito: Divulgação/Rio Branco
O Rio Branco tem uma nova patrocinadora. Trata-se da Ademicon, maior empresa de consórcio do Brasil, que assinou contrato com o clube Capa-Preta para as duas partidas finais do Campeonato Capixaba 2024.
A marca será aplicada nos uniformes e contará com ativações personalizadas junto ao time e seus torcedores no Estádio Kleber Andrade.
No primeiro jogo da final do Estadual, contra o Rio Branco de Venda Nova, neste domingo, a marca da Ademicon já estará presente na camisa capa-preta. Outras contrapartidas foram acordadas com a parceria, como placas de publicidade no campo, ação com torcedores, camarote corporativo no Kleber Andrade e inserção de vídeos no telão do estádio.
"É uma satisfação enorme ter, ao lado do clube mais tradicional do Espírito Santo, um patrocinador forte e reconhecido nacionalmente pela excelência do serviço prestado. É a união de duas grandes marcas, levando para o torcedor do Rio Branco e para a população capixaba uma grande possibilidade na área de consórcio e investimento", afirmou o CRO do Rio Branco, Pedro Caixeiro.
A Ademicon é a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos, com mais de 30 anos no mercado, e atuação nos segmentos de imóveis, veículos e serviços. A empresa conta atualmente com 189 unidades de negócio distribuídas em 21 estados e no Distrito Federal.

Rio Branco na final do Campeonato Capixaba

Os dois jogos das finais do Campeonato Capixaba 2024, entre Rio Branco e Rio Branco VN, acontecem no estádio Kleber Andrade. O primeiro será neste domingo, às 16h. O segundo está marcado para o sábado, dia 13 de abril, às 17h.
Na fase final não existe vantagem. Em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a definição do título será nas cobranças de pênaltis. Os jogos de ida e volta acontecem nos dois próximos finais de semanas. O ge.globo acompanha tudo em Tempo Real.

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