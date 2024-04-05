Rio Branco acerta patrocínio com empresa nacional de consórcio e investimento

Rio Branco terá patrocínio pontual para a final do Campeonato Capixaba 2024 Crédito: Divulgação/Rio Branco

O Rio Branco tem uma nova patrocinadora. Trata-se da Ademicon, maior empresa de consórcio do Brasil, que assinou contrato com o clube Capa-Preta para as duas partidas finais do Campeonato Capixaba 2024.

A marca será aplicada nos uniformes e contará com ativações personalizadas junto ao time e seus torcedores no Estádio Kleber Andrade.

No primeiro jogo da final do Estadual, contra o Rio Branco de Venda Nova, neste domingo, a marca da Ademicon já estará presente na camisa capa-preta. Outras contrapartidas foram acordadas com a parceria, como placas de publicidade no campo, ação com torcedores, camarote corporativo no Kleber Andrade e inserção de vídeos no telão do estádio.

"É uma satisfação enorme ter, ao lado do clube mais tradicional do Espírito Santo, um patrocinador forte e reconhecido nacionalmente pela excelência do serviço prestado. É a união de duas grandes marcas, levando para o torcedor do Rio Branco e para a população capixaba uma grande possibilidade na área de consórcio e investimento", afirmou o CRO do Rio Branco, Pedro Caixeiro.

A Ademicon é a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos, com mais de 30 anos no mercado, e atuação nos segmentos de imóveis, veículos e serviços. A empresa conta atualmente com 189 unidades de negócio distribuídas em 21 estados e no Distrito Federal.

Rio Branco na final do Campeonato Capixaba

Os dois jogos das finais do Campeonato Capixaba 2024, entre Rio Branco e Rio Branco VN, acontecem no estádio Kleber Andrade. O primeiro será neste domingo, às 16h. O segundo está marcado para o sábado, dia 13 de abril, às 17h.