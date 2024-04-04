Rio Branco tem retrospecto recente favorável contra o Rio Branco-VN

Rio Branco e Rio Branco-VN já se enfrentaram neste Campeonato Capixaba Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

Está chegando a hora da final do Campeonato Capixaba 2024. No próximo domingo (7), Rio Branco e Rio Branco-VN entram em campo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela primeira partida da grande decisão. As duas equipes criaram uma rivalidade que vai além do nome. Nos últimos anos se enfrentaram em duelos eletrizantes e decisivos. Até o momento, são 15 jogos, com 4 vitórias do Capa-Preta, 6 empates e 5 vitórias do Brancão Polenteiro (com dados desde 2016, quando a equipe de Venda Nova retornou ao cenário profissional).

A vantagem histórica do confronto é da equipe de Venda Nova do Imigrante . No entanto, nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias do Rio Branco da Capital e um empate. O último duelo foi ainda na fase de grupos do Capixabão 2024, quando o Capa-Preta venceu por 1 a 0, com gol de Jonata.

Na última final, deu Rio Branco-VN

Rio Branco VN foi campeão do Capixabão 2020 Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco VN

Em 2020, o mundo passava pela pandemia do coronavírus, que afetou toda a vida em sociedade. Comércios, escolas, empresas, pontos turísticos, tudo fechado. No futebol não foi diferente e o Campeonato Capixaba daquele ano foi interrompido em curso. Por isso, a final daquele torneio precisou ser realizada em 2021. Os adversários? Rio Branco e Rio Branco-VN.

O Capa-Preta não ia para a final do Estadual desde 2015, quando conquistou seu 37° título. Já o Brancão Polenteiro chegou à primeira final de Capixabão de sua história, portanto, nunca havia conquistado o troféu. E a equipe de Venda Nova saiu da fila: empate por 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 0 na volta no estádio Olímpio Perim, com gol de Rafael Casto , que deu o título para a equipe. Agora, os dois clubes voltam a se enfrentar na decisão, que toma ares de revanche para o lado do clube capa-preta.

Lei do ex?

Marcus Vinicius, hoje no Rio Branco-VN, e Rodrigo César, hoje no Rio Branco Crédito: Vitor Recla e Instagram/Reprodução

Todo amante do futebol conhece a única lei que sempre funciona no mundo, a lei do ex. E na final do Campeonato Capixaba 2024 essa lei pode entrar em ação. O atacante Marcus Vinicius, atualmente no Rio Branco de Venda Nova, é ex-jogador do Capa-Preta. Do outro lado, Rodrigo César, treinador do Rio Branco, já teve passagem pelo Brancão Polenteiro.

Marcus foi jogador do clube da Capital durante a disputa do Campeonato Brasileiro Série D em 2021, última participação da equipe na competição. Na ocasião, marcou 4 gols e foi artilheiro do time, que foi eliminado na primeira fase.