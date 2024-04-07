Rio Branco vence o Rio Branco-VN no jogo de ida da final do Capixabão

Kieza marcou o primeiro gol do jogo e foi comemorar com a torcida do Rio Branco Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco AC

Capa-Preta em vantagem. O Rio Branco derrotou o Rio Branco-VN por 2 a 1 na tarde deste domingo (7), no Kleber Andrade e está em vantagem na decisão do Campeonato Capixaba 2024. O clube da Capital saiu na frente, com gol de Kieza, sofreu o empate no segundo tempo com Ronaldy, mas retomou a liderança do placar com um belo gol de Maranhão.

Apesar do horário, simultâneo a diversas finais de estaduais em todo o Brasil, o público compareceu em bom número no Klebão, em Cariacica. Mesmo longe de casa, a torcida do Rio Branco-VN marcou presença e apoiou a equipe os 90 minutos. No entanto, a torcida Capa-Preta compareceu em maior número e fez a festa com o resultado.

O Jogo

Em campo, uma partida muito equilibrada, com oportunidades de gols para os dois lados. Na primeira etapa, foi a equipe de Venda Nova, mandante da partida, quem criou as melhores chances, principalmente nos contra-ataques puxados por Marcudinho. Mesmo assim, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na volta do intervalo, as equipes continuaram indo para cima, mas foi o Capa-Preta quem foi feliz. Dentro da área, Kieza dominou no peito e finalizou com categoria para abrir o placar. Parecia um jogo controlado, até que Ronaldy acertou um belo chute de fora da área e bateu o goleiro Neguete para empatar a partida.

Tudo se encaminhava para um empate. Até que Maranhão, atacante do Capa-Preta, recebeu a bola na linha média do campo e arriscou um chute por cima do goleiro Pedro Zanette, que estava adiantado, e estufou as redes do Kleber Andrade para retomar a liderança do placar.