Maranhão sobre o golaço pelo Rio Branco na final: "Tentei bater no gol"

O Rio Branco largou na frente na final do Campeonato Capixaba 2024. O Capa-Preta derrotou o Rio Branco-VN por 2 a 1 na tarde deste domingo (7), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Quem esteve no estádio viu o clube da Capital abrir o placar com Kieza, sofrer o empate com o gol de Ronaldy, mas presenciou um gol antológico de Maranhão.
Aos 33 minutos da segunda etapa, o atacante tabelou com Dieguinho pela direita e percebeu que o goleiro do Brancão Polenteiro estava muito adiantado e, mesmo de muito longe, decidiu bater no gol. E a bola entrou, para delírio da torcida capa-preta presente no estádio.
Em entrevista a reportagem de A Gazeta após o jogo, Maranhão garantiu que teve a intenção de fazer o gol. "Quem jogou (futebol) sabe que eu tentei bater no gol porque se você olhar a movimentação do goleiro, ele achou que ia lançar e aí eu dou uma virada de pé na hora, aí eu fui muito feliz no chute", afirmou o atacante.
O golaço de Maranhão garantiu a vitória ao Rio Branco no primeiro jogo da final. Com isso, o Capa-Preta pode até empatar a partida de volta, que acontece no próximo sábado (13), às 17h, no Kleber Andrade, para se sagrar campeão pela 38ª vez do Campeonato Estadual.
No entanto, o atacante faz um alerta e diz que não tem nada resolvido. "O time deles é muito bom, não chegou na final por acaso e vai ser um grande jogo. Espero que a gente saia com o título", afirmou.