Maranhão sobre o golaço pelo Rio Branco na final: "Tentei bater no gol"

Maranhão marcou um golaço que deu a vitória ao Rio Branco na ida da final do Capixabão Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

Aos 33 minutos da segunda etapa, o atacante tabelou com Dieguinho pela direita e percebeu que o goleiro do Brancão Polenteiro estava muito adiantado e, mesmo de muito longe, decidiu bater no gol. E a bola entrou, para delírio da torcida capa-preta presente no estádio.

Em entrevista a reportagem de A Gazeta após o jogo, Maranhão garantiu que teve a intenção de fazer o gol. "Quem jogou (futebol) sabe que eu tentei bater no gol porque se você olhar a movimentação do goleiro, ele achou que ia lançar e aí eu dou uma virada de pé na hora, aí eu fui muito feliz no chute", afirmou o atacante.

O golaço de Maranhão garantiu a vitória ao Rio Branco no primeiro jogo da final. Com isso, o Capa-Preta pode até empatar a partida de volta, que acontece no próximo sábado (13), às 17h, no Kleber Andrade, para se sagrar campeão pela 38ª vez do Campeonato Estadual.