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Futebol Capixaba

Rio Branco anuncia numeração dos atletas para 2025

Ao todo, são 29 atletas que tiveram a identificação adotada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2025 às 17:32

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 17:32

Treino do Rio Branco nesta terça-feira (14)
Treino do Rio Branco nesta terça-feira (14) Crédito: Tiago Taam
O Rio Branco-ES anunciou a lista da numeração para a temporada 2025. Ao todo, são 29 atletas que tiveram a identificação adotada. Dentre eles, o número 15 chama atenção por ser o único a estar dividido por dois atletas. O Rio Branco-ES terá em seu elenco os números mais tradicionais, como o um, cinco, seis, oito, nove e dez. Estes seis algarismos são muito representativos em questão à posição dos atletas. No entanto, por preferência, o número 1 não irá fardar a camisa do titular Neguete. Matheus Pires, goleiro da Copinha, é quem irá carregar a responsabilidade.
Lista de numeração do Rio Branco-ES para a temporada 2025
Lista de numeração do Rio Branco para a temporada 2025 Crédito: Divulgação/Rio Branco
Além do tradicional indicativo de goleiro, a camisa 6, relacionada historicamente à lateral-esquerda, estará com o remanescente João Paulo. Do setor central ao ataque, Júnior Dindê (número 5), Bruno Silva (número 8), Jacó (número 9) e Felipe Pará (camisa 10) completam a lista. Dentre os destaques, também chamam atenção Darlan (4), Matheus Costa (11), Ricardinho (21), Maranhão (7), Breno Melo (26), Renatinho (29) e Carbonieri (33). Outra curiosidade é o número 15, no qual Toure e Heytor irão 'dividir' a numeração em partidas que apenas um dos atletas será relacionado.
O elenco do Rio Branco já embarcou para São Gabriel da Palha, município no qual a delegação capa-preta ficará hospedada. A cidade fica a 42 quilômetros de Nova Venécia, onde fica o estádio Zenor Pedrosa, local da partida. Neste ano, o Capa-Preta vai jogar o Campeonato Capixaba, a Copa do Brasil, Copa Verde e Copa Espírito Santo, e Campeonato Brasileiro Série D. O primeiro desafio do Brancão será no sábado, às 15h, quando estreia no Estadual contra o Nova Venécia. A partida acontece no estádio Zenor Pedroza.

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