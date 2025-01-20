Com Petkovic de "anfitrião", Porto Vitória inaugura loja na Serra

O ex jogador Petkovic marcou presença e elogiou a iniciativa do clube capixaba Crédito: Porto Vitória

O Porto Vitória inaugurou o primeiro ponto de venda no Shopping Mestre Álvaro, na Serra , um evento que atraiu mais de 200 pessoas e contou com a presença ilustre do ex-jogador Petkovic. Este momento é um marco não apenas para o Porto Vitória, mas também na história do futebol capixaba, uma vez que o clube se torna o único no Espírito Santo a ter uma loja física em um shopping.

Os torcedores puderam conferir uma variedade de produtos oficiais, incluindo copos térmicos, camisas, bonés, mascotes de pelúcia, canecas e muitos outros itens, todos disponíveis a preços promocionais. A loja promete ser um ponto de encontro para os fãs, fortalecendo ainda mais a conexão entre o clube e sua torcida.

Em sua fala durante a inauguração, o presidente Vinícius Coelho destacou: "Estamos muito felizes com a abertura dessa loja, que representa um passo importante para o Porto Vitória. Queremos que nossos torcedores se sintam cada vez mais próximos do clube, e este espaço é uma forma de fortalecer essa relação. Agradeço a todos que vieram e espero que todos possam aproveitar os produtos que preparamos com tanto carinho”, disse.

O ex-jogador Petkovic também compartilhou suas impressões sobre a inauguração: "A abertura dessa loja no shopping é um ato pioneiro e demonstra a força do Porto Vitória. O clube já conquistou o coração e a confiança do público capixaba, e essa loja é mais um passo para consolidar essa relação", completou.

Estreia no Capixabão

Além disso, o Porto Vitória se prepara para um ano cheio, competindo no Estadual, na Copa ES e no Brasileirão Série D. A estreia no Capixabão será contra o Real Noroeste, na próxima segunda-feira, às 19h, no Estádio Kleber Andrade.