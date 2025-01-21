Porto Vitória e Real Noroeste ficam no empate pela primeira rodada do Capixabão

Porto Vitória e Real Noroeste ficaram no 1 a 1 na estreia das equipes no Capixabão 2025 Crédito: Laillah Martinelle / Porto Vitória

Em partida realizada nesta segunda-feira no Kleber Andrade, o Porto Vitória empatou com o Real Noroeste, jogo que marcou a estreia das equipes no Capixabão 2025.

Antes do primeiro minuto de jogo, o Porto criou duas chances de abrir o placar. Na cabeçada de Patrick, o goleiro Gustavo salvou o Real Noroeste. Na sequência, Lessinho acertou a trave do time de Águia Branca.

O Verdão da Capital seguiu controlando as ações até aos 15 minutos, quando o Real equilibrou as ações. Na segunda metade do primeiro tempo, o time de Duzinho Reis também chegou em chutes de fora da área, defendidos pelo goleiro Aydhan. Enquanto o Porto tentava em tabelas chegar ao primeiro gol, mas sem sucesso.

Segundo tempo

A segunda etapa começou semelhante à primeira, muito disputada, porém com mais espaços, Real abriu o placar aos 25 minutos com Dudu Pedrotti. Após uma troca de passes na área, Marcelinho finalizou e William Simões tirou em cima da linha. No rebote, o meia escorou de cabeça para tirar o zero do placar.

Cinco minutos depois, Didira recebeu a bola na área pelo lado direito, e cruzou na segunda trave. Hitalo, camisa 7 do Porto, só teve o trabalho de dominar e finalizar bem para empatar o jogo.

Os minutos finais foram de boas chances, mas a igualdade permaneceu até o apito final no Kleber Andrade.