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No Kleber Andrade

Porto Vitória e Real Noroeste ficam no empate pela primeira rodada do Capixabão

Dudu Pedrotti fez para o time visitante e coube a Hitalo empatar para o Porto; gols foram anotados na segunda etapa do jogo realizado na noite desta segunda-feira (20)
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

20 jan 2025 às 21:24

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 21:24

Porto Vitória e Real Noroeste ficaram no 1 a 1 na estreia das equipes no Capixabão 2025
Porto Vitória e Real Noroeste ficaram no 1 a 1 na estreia das equipes no Capixabão 2025 Crédito: Laillah Martinelle / Porto Vitória
Em partida realizada nesta segunda-feira no Kleber Andrade, o Porto Vitória empatou com o Real Noroeste, jogo que marcou a estreia das equipes no Capixabão 2025.
Antes do primeiro minuto de jogo, o Porto criou duas chances de abrir o placar. Na cabeçada de Patrick, o goleiro Gustavo salvou o Real Noroeste. Na sequência, Lessinho acertou a trave do time de Águia Branca.
O Verdão da Capital seguiu controlando as ações até aos 15 minutos, quando o Real equilibrou as ações. Na segunda metade do primeiro tempo, o time de Duzinho Reis também chegou em chutes de fora da área, defendidos pelo goleiro Aydhan. Enquanto o Porto tentava em tabelas chegar ao primeiro gol, mas sem sucesso.

Segundo tempo

A segunda etapa começou semelhante à primeira, muito disputada, porém com mais espaços, Real abriu o placar aos 25 minutos com Dudu Pedrotti. Após uma troca de passes na área, Marcelinho finalizou e William Simões tirou em cima da linha. No rebote, o meia escorou de cabeça para tirar o zero do placar.
Cinco minutos depois, Didira recebeu a bola na área pelo lado direito, e cruzou na segunda trave. Hitalo, camisa 7 do Porto, só teve o trabalho de dominar e finalizar bem para empatar o jogo.
Os minutos finais foram de boas chances, mas a igualdade permaneceu até o apito final no Kleber Andrade.
No próximo sábado (25), às 15h, o Porto Vitória vai ao Salvador Costa enfrentar o Vitória, que perdeu para a Desportiva na estreia. Já o Real recebe o Rio Branco Venda Nova, em Águia Branca, no domingo, às 16h.

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