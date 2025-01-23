Após eliminar o Vitória, Rio Branco mira clássico com a Desportiva: "É guerra"

Rio Branco e Desportiva pela Copa ES 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Depois do triunfo diante do Vitória pela primeira fase da Copa Verde , o Rio Branco agora passa a focar totalmente no clássico contra a Desportiva neste sábado (25), e encara a partida como uma decisão. No pós-jogo do Vi-Rio, o técnico Ricardo Colbachini e o atacante Matheus Costa falaram sobre as expectativas para o final de semana.

Perguntado sobre qual o próximo passo, e se o pensamento já está nas oitavas da Copa Verde, o treinador Capa-Preta disse que não está pensando de forma alguma no Goiás, adversário do Rio Branco no confronto, e sim no jogo do final de semana. "Zero. Zero pensamentos no jogo contra o Goiás. O foco todo é na Desportiva. É um adversário duro, um clássico", disse Ricardo.

Diferença física

Depois de uma semana de folga, a Locomotiva chega com o fôlego renovado paro o duelo de sábado, e Colbachini enfatizou essa diferença física. "A gente tem que descansar muito hoje, porque eles descansaram a semana inteira. Nós temos só dois dias até o clássico, então é descansar muito, se preparar muito, porque, para nós, é uma grande decisão", concluiu.

Já Matheus Costa, eleito o craque da partida contra o Vitória após anotar um gol e uma assistência, não mediu palavras e garantiu que o clássico é "guerra" e o que espera para o confronto. "As expectativas sempre são positivas. Vamos comemorar hoje (quarta), amanhã já voltam os treinamentos, porque sábado já tem mais uma guerra para a gente estar jogando e, se Deus quiser, estar conseguindo a vitória. Tem que ir com o máximo se Deus quiser para gente tá sem os três pontos", disse o atacante.

Jogo com torcida limitada

O clássico será com torcida limitada para ambos os lados. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/ES) puniu o Brancão com a perda de três mandos de campo por conta de um episódio em junho de 2024. Na ocasião, cerca de uma hora após a partida entre Rio Branco x Capixaba, no Kleber Andrade, o ônibus da equipe visitante foi atingido por uma pedra na altura da BR-262, já fora das dependências do estádio.

O autor do vandalismo não foi identificado e, por isso, o Brancão conseguiu diminuir a punição para apenas uma partida, que será o clássico em questão. Portanto, O jogo será realizado exclusivamente com a presença de mulheres e crianças até 12 anos, com entrada gratuita, e não serão permitidas faixas, bandeirões ou vestimentas que identifiquem qualquer torcida organizada.

Por meio de suas redes sociais, o Rio Branco se pronunciou e disse: "O Rio Branco reforça que buscou todos os meios para reverter a proibição. Lamentamos que essa solução tenha sido determinada, uma vez que priva os verdadeiros torcedores de prestigiar o maior clássico do futebol capixaba, indo contra a natureza do futebol, e impacta negativamente o torneio. A entrada será gratuita, por decisão do clube.".